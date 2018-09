Satiksmei atvērs Lielo ielu posmā no Graudu ielas līdz Drogām

Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | remontdarbi | lielā iela

Turpinot Lielās ielas rekonstrukcijas darbus, no 29.septembra satiksmei tiks atvērts Lielās ielas un Graudu ielas krustojums, kā arī Lielās ielas un Friča Brīvzemnieka ielas krustojums (abi virzienā uz Tramvaja tiltu), portālam vēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Savukārt pagaidu autobusa pieturvieta no Fr.Brīvzemnieka ielas tiks pārcelta uz Lielo ielu - pie Rožu laukuma.

Līdz ar krustojumu atvēršanu satiksmei, autovadītājiem nevajadzēs izmantot apvedceļu apkārt Liepājas Universitātei.

Arī turpmāk, tāpat kā līdz šim, satiksmei uz Tramvaja tilta būs atvērta tikai viena josla – virzienā no Jaunliepājas uz centru. Savukārt virzienā no centra uz Jaunliepāju varēs braukt tikai pa Jauno tiltu, kur tiek saglabāta divvirzienu transporta kustība. Rekonstrukcijas laikā arī Lielā iela satiksmei ir atvērta tikai vienā virzienā – no Rožu laukuma uz Tramvaja tiltu (līdz Jūra ielai).

Portāls jau informēja, ka Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcija ir noslēdzošais posms tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcijai, lai varētu nodrošināt piemērotu infrastruktūru zemās grīdas tramvaju vagoniem.