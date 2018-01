Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | drošība | ceļa zīmes | Satiksmes iela

Tie autovadītāji, kuriem biežāk iznāk pārvietoties pa Satiksmes ielu, portālam ne reizi vien pauduši, ka šajā ielā nereti veidojas bīstamas situācijas. “Brauktuve te šaura un ielas malā novietoto transportlīdzekļu dēļ reizēm veidojas avārijas situācijas. Turklāt šajā ielā apstāties nedrīkst,” tā kāds šoferītis, kurš piebilst: “Diemžēl neesmu redzējis, ka policijas patruļas, kas pa ielu izbrauc itin bieži, pievērstu stāvošajiem auto uzmanību. Ierodas tikai tad, kad nelaime jau notikusi.”

Un lai cik skumji tas arī nebūtu, nelaimes arī notiek. Nedēļā pirms Ziemassvētkiem Satiksmes ielā notika divas sadursmes. Vienā gadījumā sadūrās divi vieglie auto. Otrā gadījumā ielas malā pie būvlaukuma novietoto strādnieku piekabi aizķēra braucošs auto.

Portāls, vairakkārt apsekojot Satiksmes ielu nedēļā starp Ziemassvētkiem un gada izskaņu, pārliecinājās, ka pēc pēdējā satiksmes negadījuma gan neviens transportlīdzeklis, izņemot tos, kas gaidīja rindā uz tehnisko apskati, ielas malās vairs netiek novietots. Taču būtība nav mainījusies. Satiksmes ielā apstāties un stāvēt ar auto ir aizliegts, to nosaka ceļazīmes.

Ja par ielas posmu no Brīvības ielas līdz Satiksmes ielas līkumam vadītājiem viss ir skaidrs, jo abās brauktuves īsā posmiņa pusēs ir ceļazīmes “Apstāties aizliegts!”, tad to diemžēl nevar teikt par Satiksmes ielu posmā no līkuma līdz krustojumam ar Meldru ielu. Daļa autobraucēju uzskata, ka aizliegts apstāties ir no zīmes līdz pirmajai iebrauktuvei.

Bet tā nebūt nav, skaidro praktiskās braukšanas instruktors Vitālijs Kapenieks. Apstāties Satiksmes ielā ir aizliegts visā ielas garumā: “Ceļazīmes “Apstāties aizliegts!” darbības zona ir līdz nākamajam krustojumam! Un nevis līdz iebrauktuvei uz teritoriju, jo iebrauktuve nav krustojums.

Instruktors piebilst, ka mazliet savādāka situācija būtu gadījumā, ja būtu uzstādīta ceļazīme “Stāvēt aizliegts!: “Tad varētu apstāties un stāvēt līdz 5 minūtēm, lai izkrautu kravu. Šajā gadījumā, kad uzstādīta zīme “Apstāties aizliegts!”, to arī nav atļauts darīt. Nemaz nerunājot par to, ka zīmes darbības zonā uz ilgu laiku novietot transportlīdzekļus un piekabes.”

Būvobjekta strādniekiem transports jānovieto objekta teritorijā. Un patiesībā ielas malā stāvēt nedrīkst arī tie transportlīdzekļi, kuri gaida rindā uz tehnisko apskati. Vispiemērotākā vieta gaidīšanai būtu CSDD teritorijā.

Kā portāls noskaidroja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, kārtības sargi līdz šim Satiksmes ielā neapzinīgos autovadītājus pie atbildības nav saukuši, jo nav bijusi saņemta informācija, ka ir pārkāpumi. Taču turpmāk Pašvaldības policijas darbinieki pievērsīšot pastiprinātu uzmanību situācijai Satiksmes ielā.

Tāpat arī Valsts policijas darbinieki nav noformējuši nevienu pārkāpuma protokolu par stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Satiksmes ielā.

Kā portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Mareks Vītols, 2017.gadā Valsts policijas darbinieki Satiksmes ielā noformējuši 8 protokolus: “Divus pēc satiksmes negadījumiem, pārējos sešus – administratīvā pārkāpuma protokolus.”

Taujāts, vai kāds no administratīvā pārkāpuma protokoliem noformēts par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, M.Vītols skaidro, ka šādi pārkāpumi gan nav konstatēti. Vairāki protokoli noformēti par “STOP!” zīmes neievērošanu, vēl vairāki par tālruņa lietošanu, esot pie stūres.

V.Kapenieks gan piebilst, ka Satiksmes iela nav vienīgā mūsu pilsētā, kur autovadītāji grēko, novietojot transportlīdzekļus ceļazīmes “Apstāties aizliegts!” darbības zonā: “Piemēram, Vītolu ielā iepretim veikalam “Top”, kur arī ir šī zīme.”