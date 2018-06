Satiksmes ielā pabeigta elektrouzlādes stacijas izbūve

Atslēgvārdi CSDD, elektrouzlādes stacija | Satiksmes iela

Satiksmes ielas malā, pirms iebrauktuves uz CSDD Liepājas nodaļu, jau kādu brīdi redzams jauns objekts – te izbūvēta elektrouzlādes stacija automobiļiem.

Kā portālam pastāstīja CSDD Liepājas nodaļas priekšnieks Gvido Ķirsons, Satiksmes ielā izbūvētā ātrā elektrouzlāses stacija ir viena no tām stacijām, kura vērienīgā plāna ietvaros tiek realizēta Liepājā.

“Šogad līdz gada beigām CSDD Latvijā kopā jāuzstāda 70 stacijas, no kurām lauvas tiesa jau ir uzstādītas – izbūvētas jau 53 stacijas,” stāsta G.Ķirsons: “Tālākais posms, protams, iet paralēli – gan vēl uzstādāmo staciju izbūve, gan jau izbūvēto staciju nodošana ekspluatācijā. To paveikt paredzēts jūnijā un jūlijā. Tāpat testa režīmā tiks veikta staciju pārbaude, lai mēs būtu pilnībā pārliecināti par to, ka viss strādā atbilstoši tiem kritērijiem, kādi paredzēti un kādus klienti vēlas.”

Tā kā izbūvētā ātrās uzlādes stacija Satiksmes ielā vēl nav pieņemta ekspluatācijā, tad izmantot šoferīši to vēl nevar. Taču līdzko pēdējā formalitāte būs veikta, vienlaikus uzlādi Satiksmes ielā varēs veikt divi elektroauto.

Kā rāda CSDD dati, pavisam Latvijā šobrīd ir reģistrēts 71 elektroautomobilis.

Diemžēl, uzlāde nebūs par velti. Kā skaidro CSDD Liepājas nodaļas priekšnieks: “Ir apstiprināts izcenojums, ko ne mazsvarīgi zināt elektroautomobiļu īpašniekiem un lietotājiem. Tas noteikts 15 eiro centi par 1 minūti. Līdzīgi kā jāmaksā par litru degvielas uzpildes stacijā. Ko tas nozīmē? Atkarībā no tā, cik liela kapacitāte ir katra elektroauto akumulatoram, vidēji uzpilde prasīs 20 minūtes. Izdarot aprēķinus, uz 100 kilometriem lētāk būs izmantot elektroauto, nekā auto ar iekšdedzes dzinēju vai pat hibrīdu.”

Jautāts, kur vēl Liepājā un tuvākajā apkārtnē, kā arī pa ceļam uz Rīgu izbūvētas un plānots izbūvēt šādas uzlādes stacijas, G.Ķirsons klāsta: “Liepājniekiem, ja tā drīkst izteikties, ir paveicies, jo no Liepājas līdz Rīgai ir izbūvētas un tiks nodotas ekspluatācijā sešas elektrouzpildes stacijas. Kā solījām – vidēji ik pēc 50 kilometriem.”

Proti, elektrouzlādes stacijas Bez Liepājas izbūvētas Lieģos, Kalvenē, Saldū, Bikstos un Kalnciemā. G.Ķirsons piebilst: “Liepājā pagaidām šī ir vienīgā izbūvētā uzpildes stacija, bet nākotnē ir projekts staciju izbūvēt arī Nīcā.”

Elektrouzlādes stacijas izbūve Satiksmes ielā ir tikai maza daļiņa no iecerētajām pārmaiņām teritorijā pie CSDD Liepājas nodaļas.

Portāls šā gada februārī jau informēja, ka notiek projektēšanas darbi par trīs teritoriju pārplānošanu un pārbūvi, lai klientiem, kuri brauc uz tehnisko apskati SIA “Scantest” Liepājas stacijā, nevajadzētu stāvēt dzīvajā rindā un tādējādi visu laiku atrasties savās automašīnās, bet lai šīs automašīnas pirms tehniskās apskates uzsākšanas varētu novietot speciālā laukumā.

Projekta ietvaros pārveidos eksaminācijas laukums – to pārbīdīs zāliena vietā tuvāk Meldru ielai un izbūvēs jaunu izbrauktuvi no eksaminācijas laukuma uz Satiksmes ielu. Jaunā izbrauktuve paredzēta paralēli Meldru ielai.

Savukārt esošajā eksaminācijas laukumā, tā daļā, kas tuvāk tehniskās apskates stacijai, paredzēts laukums, kurā automašīnas gaidīs savu kārtu uz tehnisko apskati. Un došanās uz tehnisko apskati transportlīdzekļiem notiks pēc numuriņu sistēmas – tieši tāpat, kā šobrīd tiek sniegti pārējie pakalpojumi CSDD Liepājas nodaļā. Tiks noņemta arī barjera.