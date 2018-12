Satiksmi bremzē sarkanās līnijas

Atslēgvārdi pilsētvide | grīzupes iela | rekonstrukcija

Kaut arī Grīzupes ielā rekonstrukcija vēl nav pabeigta, redzams, ka ir sabiedriskā transporta pieturvietas, kurās netiks izbūvētas tā saucamās kabatas, kas domātas, lai autobusi nebremzētu satiksmi.

Grīzupes ielā, posmā no Cukura ielas līdz 14. novembra bulvārim, vairākās vietās sabiedriskā transporta pieturvietās ielas malā nav izbūvētas kabatas un autovadītājiem jāgaida aiz pieturā piestājuša autobusa, kamēr tas uzņem pasažierus un atsāk kustību, ja apdzīšanu traucē pretimbraucošie.

Portāls pārliecinājās, ka pieturvietās kabatas nav izbūvētas divās vietās virzienā no Cukura ielas uz slimnīcu, kā arī divās vietās pretējā ielas pusē. Savukārt pieturvietās, kas tuvāk Grīzupes ielas krustojumam ar 14. novembra bulvāri un kur ir vairāk vietas ielas malās, kabatas ir izbūvētas.

Grīzupes ielas projekta vadītāja Ilze Jurkovska paskaidroja, ka sabiedriskā transporta pieturvietās, kur kabatas nav izbūvētas, to izdarīt nav bijis iespējams tehnoloģiski: "To liedza izdarīt sarkanās līnijas. Proti, ielas paplatinājumu nevarēja veidot, izejot ārpus sarkanajām līnijām uz privātīpašumu rēķina. Svešā zemē nevar ieiet." Un līdz ar to arī nākotnē šajā ielā paplatinājumus varam negaidīt. Savukārt tuvāk krustojumam ar 14. novembra bulvāri, kur pieturvietās kabatas izbūvētas, to varēja darīt, jo tā ir pašvaldības zeme.

Jau informējām, ka Grīzupes iela būs rekonstruēta teju četru kilometru garumā – no Cukura ielas līdz pilsētas robežai. Rekonstruētā Grīzupes iela jau ir izbraucama, lai arī aizvien vēl jāņem vērā atļautais ātrums – 30 kilometri stundā. Gluži gatavs jaunais ceļš gan vēl nav. Asfalta virskārta, visticamāk, tiks klāta pēc ziemas.

