Atslēgvārdi tramvaja tilts | lielā iela | būvdarbi

Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas ietvaros laika posmā no 1. līdz 3. jūnijam tramvaju kustība tiks pārvirzīta pa jaunizbūvētajām tramvaja sliedēm. Savukārt pārējā transportlīdzekļu satiksme pa jaunizbūvēto ceļu gan Lielajā ielā, gan uz Tramvaja tilta tiks pārvirzīta pakāpeniski vairākos etapos, portālam ziņoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Autovadītāji tiek aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka tramvaji 2. jūnijā sākotnēji kursēs pa abiem sliežu ceļiem, katrs savā virzienā. Pēc tam, no 3. jūnija, tiks organizēta maiņvirziena plūsma pa jaunizbūvēto sliežu ceļu jūras pusē.

Pēc tramvaja satiksmes pārslēgšanas uz jaunizbūvētajām sliedēm, pakāpeniski tiks pārorganizēta arī pārējo transportlīdzekļu satiksme pa jaunizbūvēto ceļa pusi. To plānots veikt pakāpeniski trīs etapos:

1. etaps – naktī no 6. uz 7. jūniju tiks pārvirzīta satiksme uz Tramvaja tilta,

2. etaps – naktī no 9. uz 10. jūniju satiksmes izmaiņas būs Lielās ielas posmā no Jūras ielas līdz Radio ielai (Sv. Trīsvienības katedrālei),

3. etaps – naktī no 16. uz 17. jūniju satiksmes izmaiņas būs Lielās ielas posmā no Radio ielas līdz Rožu laukumam (Liepājas Universitātei).

Arī turpmāk, tāpat kā līdz šim, satiksmei uz Tramvaja tilta būs atvērta tikai viena josla – virzienā no Jaunliepājas uz centru. Savukārt virzienā no centra uz Jaunliepāju varēs braukt tikai pa Jauno tiltu, kur tiek saglabāta divvirzienu transporta kustība. Rekonstrukcijas laikā arī Lielā iela satiksmei ir atvērta tikai vienā virzienā – no Rožu laukuma uz Tramvaja tiltu (līdz Jūra ielai).

Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcija ir noslēdzošais posms tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcijai, lai varētu nodrošināt piemērotu infrastruktūru zemās grīdas tramvaju vagoniem. Plānotie ieguvumi – mazināsies tehnisko avāriju risks, palielināsies pasažieru komforta līmenis, samazināsies trokšņi, tiks nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.