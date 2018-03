Atslēgvārdi iedzīvotāji | iesniegumi | iestādes

Portālā vērsās lasītājs, kurš pauda neapmierinātību par komunikāciju ar pašvaldības iestādēm un neizpratni par to, kāpēc iesniegumu sūtītāji nesaņem atbildes un cik ilgā laikā tās jāsaņem.

“Rakstot elektroniski uz jebkuru no pašvaldības vai tās iestāžu e-pastiem (vismaz tiem, kur man sanācis), nav zināms, vai gala adresāts ir to saņēmis vai nav to saņēmis, vai ir saņēmis un izdzēsis, vai vienkārši izliekas par beigtu,” tā Uģis.

“Būtu tikai apsveicami un loģiski, ja atnāktu automātiskā atbilde, ka e-pasts ir saņemts, un ar tā autoru sazināsies xx dienās,” viņš uzskata.”

Un izklāsta paša nepatīkamo pieredzi: “Dēls gaidīja autobusu pieturā, šoferis viņam pabrauca garām. Domāju, ka tā laikam ir ikdiena, nevis kāds atsevišķs ārkārtas gadījums.”

“Pretenziju izskatīja 8 dienas,” viņš turpina: “Šoferim pakratīja ar pirkstu. Lūdzu puikam kā morālo kompensāciju piešķirt mēnešbiļeti vienam mēnesim, taču godātais pašvaldības aģentūras vadītājs to ignorēja, nauda par esošo nopirkto mēnešbiļeti taču jau ieripojusi kasē. Jo vairāk šādus pasažierus neuzņem, jo vairāk liekās naudiņas?”

Uzstādīts automātiskais atbildētājs

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors Uldis Zupa skaidro: “Aģentūrā visi iesniegumi tiek izskatīti Iesnieguma un Autopārvadājuma likumos noteiktajā kārtībā, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā likumos noteikts.”

“Līdz 2018.gada februāra sākumam aģentūras mājas lapā saņemtajām ziņām nebija automātiskā atbildētāja, bet, reaģējot uz ieteikumu, tas tika uzstādīts, tagad darbojas un sniedz rakstītājam nekavējošu apstiprinājumu, ka ziņa aģentūrā ir saņemta,” viņš norāda.

Pēc U.Zupas teiktā visi iesniegumi, kas attiecināmi uz pārvadātāju, tiek nosūtīti pārvadātājam. Papildus, atkarībā no iesniegumā aprakstītā notikuma vai rakstītāja izteiktām vēlmēm, tiek lemts par lietas padziļinātāku izpēti - skaidrots pārvadātāja viedoklis, iegūti video ieraksti, paskaidrojumi no kontrolieriem u.t.t.

“Lai arī ikviens iesnieguma iesniedzējs vēlas saņemt atbildes nekavējoties, ir objektīvi iemesli atbildes sniegšanas ilgumam. Ja jautājums ir par abonementa biļešu cenām, aģentūras darba laikiem vai citiem jautājumiem, kuri neprasa papildus sagatavošanos atbildes sniegšanai, atbildes tiek sniegtas nekavējoši – darba dienas laikā. Ja iesniegums ir par jautājumiem, kuriem nepieciešami video ieraksti, datu analīze, juridiskās palīdzības saņemšana u.t.t., atbilde var tikt sagatavota ilgākā laika periodā,” tā U.Zupa.

Kurš atzīst: “Ar portāla lasītāju Uģi es personīgi uzturēju regulāru saraksti, ar manu iesaisti prasība pilnībā tika apmierināta un tas tika izdarīts krietni ātrāk, nekā likumdošanā noteikts - līdz situācijas atrisinājumam pagāja nepilnas 20 dienas.”

Autopārvadājuma likumā ir noteikts pretenziju izskatīšanas un atbildes sniegšanas termiņš - viens mēnesis.

Aģentūras direktors uzsver, ka aģentūra kompensāciju, kādu pieminēja lasītājs, nav tiesīga izmaksāt: “Personai, uzturot prasību par morālās kompensācijas izmaksu, būtu jāvēršas tiesā,” skaidro aģentūras direktors: “Konkrētajā gadījumā, kad video bija redzams notikušais un iesaistītie bija identificējami, un, neskatoties ka jomu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts pieprasītās kompensācijas veids, tā bija pārvadātāja (AS "Liepājas autobusu parks") brīvā griba vienoties un pēc iespējas ātrāk atrisinātu notikušo visām iesaistītajām pusēm labākajā veidā.”

Cenšoties atbildēt pēc iespējas ātrāk

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, uz portāla jautājumiem: vai pašvaldības iestādēm ir jāpaziņo, ka iesniegums saņemts, un cik dienu laikā jāsniedz atbilde, skaidro: “Liepājas pilsētas pašvaldība un tās iestādes darbā ar personu iesniegumiem vadās no normatīvo aktu prasībām, kā arī ievēro labas komunikācijas vadlīnijas.”

Lai persona varētu būt pilnīgi droša, ka tās iesniegums pašvaldībā ir saņemts, iedzīvotājs iesniegumu var iesniegt klātienē, kur iesniegums tiek piereģistrēts lietvedības sistēmā un novīzēts attiecīgajām kompetentajām iestādēm vai nosūtīt to elektroniski ar elektronisko parakstu, kas arī nodrošina to ka iesniegums tiek reģistrēts lietvedības sistēmā.

Pašvaldības pārstāve piebilst: “Jaunajā pašvaldības mājas lapā, līdz ar tās izveidi, ir iestrādāts saziņas rīks, kurā iedzīvotāji var vērsties ar savu jautājumu un saņemt atbildi, ka jautājums ir nodots atbildīgajām iestādēm.”

“Neatkarīgi no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem pašvaldības darbinieki uz saņemtajiem iesniegumiem, kā arī vēstulēm/ jautājumiem pašvaldības sociālajos tīklos cenšas atbildēt pēc iespējas ātrāk, visbiežāk tajā pašā vai pāris dienu laikā - atkarībā no tā, vai atbildi ir iespējams sniegt uzreiz, vai ir jānoskaidro kādi fakti, jāmeklē padziļinātāka informācija u.c.,” tā E.Enģele.

