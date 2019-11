Seminārā analizē jaunākos sasniegumus industriālajā enerģētikā un elektronikā

Atslēgvārdi seminārs | zinātne | enerģētika

No 15. līdz 16.novembrim koncertzālē “Lielais dzintars” norisinājās septītais starptautiskais Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta (IEEE) seminārs “Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering”, kurā pulcējās 70 dalībnieki no septiņām valstīm, lai pārrunātu jaunākos pētījumus enerģētikas un elektronikas jomā.

Semināra laikā dalībnieki analizēja jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus industriālo robotu vadībā, tīmekļa tehnoloģijās, bateriju balansēšanā, elektromotoru kļūdu diagnosticēšanā, dažādu autonomu sistēmu izstrādē, kā arī citiem sasniegumiem IT, automatizācijas un spēka elektronikas jomās.

Semināru organizēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiāle sadarbībā ar IEEE Latvijas un Lietuvas sekcijām.