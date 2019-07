Atslēgvārdi tirgus | sēnes

Kaut arī pirmās gailenes Liepājas Pētertirgū parādījās jau tūlīt pēc Jāņiem un jūlija beigās sēnēm mežos vajadzētu būt jau lielā skaitā, pagaidām to piedāvājums pircējiem ir gaužām skops. "Priekš mūsu nelielā biznesa tas, protams, ir labi, ka Liepājas tuvējās apkārtnes mežos sēņu šovasar sausā laika dēļ ir pavisam maz," laikrakstam teic Pētertirgū sastaptā Aija no Kalvenes.

Vakar "Kurzemes Vārds" Pētertirgū novēroja vien dažus tirgotājus, kuri saviem pircējiem piedāvāja iegādāties sēnes, pārsvarā gailenes. "Pirmās gailenes sāku tirgot īsi pēc Jāņiem, tiklīdz tās parādījās mežos. Pati esmu no Kalvenes un pārdodu gan turpat netālu grieztas, gan arī vairāk Kuldīgas pusē lasītas sēnes. Ilgais sausums šovasar ievērojami ir ietekmējis sēņu ražu mežos. Cik man zināms, tad Nīcas pusē to tikpat kā vispār nav. Paziņas bija izstaigājuši Bernātu apkārtni, taču nekā... Beigās nopirka gailenes no manis," pastāsta Aija, piebilstot, ka lietus Kalvenes un Kuldīgas pusē lijis biežāk, tāpēc arī atrast sēnes tur esot vieglāk. Viņa gan atzina, ka arī viņai zināmajās vietās sēņu nav daudz, bet kopā ar ģimeni izdodoties salasīt pietiekami daudz, lai būtu ko tirgū pārdot katru dienu.

Aija ar sēņu un citu meža velšu lasīšanu tirgošanai nodarbojoties jau vismaz 40 gadu, un, kā saka viņa pati, šis bizness un reizē arī aizraušanās jau aizgājis vairākās paaudzēs. "Kādreiz mammai gāju līdzi sēņot un pēc tam arī uz tirgu, tagad to daru kopā ar mazbērniem – Magnusu un Keitu.

Pašlaik Pētertirgū gaileņu cena litrā svārstās ap četriem eiro. "Pirmās gailenes pārdevām par astoņiem līdz pat desmit eiro, tagad cena ir kritusies. Tas saistīts ar to, ka parādījušies arī citi tirgotāji. Nav tā, ka mežos nebūtu atrodamas arī citas sēnes, tomēr, kā pati esmu pārliecinājusies, piemēram, teju visas apšubekas ir tārpainas. Jāgaida, kad mainīsies mēness fāze, jo esmu novērojusi, ka pēc tam tārpu sēnēs vairs nav," ar pārliecību sacīja Aija, kura sēņošot līdz pat pirmajām rudens salnām.