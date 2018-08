Septembrī būs sabiedriskā transporta izmaiņas

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | autobusi

Sākoties jaunajam mācību gadam Liepājas skolās,no 3.septembra atsāks kursēt skolēnu ekspreši, savukārt līdz ar jaunā mācību gada sākšanos Liepājas sabiedriskā transporta kustība jau tradicionāli tiks organizēta pēc ziemas sezonas kustības sarakstiem portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”.

Ņemot vērā, ka pirmā skolas diena šogad ir 3. septembris, šajā dienā vispārizglītojošo skolu skolēni, kā arī citu profesionālās vidējās vai augstākās izglītības iestāžu audzēkņi jau tradicionāli Liepājas sabiedriskajā transportā, tostarp arī 904. un 912. maršruta autobusā, varēs braukt bez maksas.

Skolēnu ekspreši no 3. septembra atsāks kursēt maršrutos 1A, 1S, 2S, 4S un 22S. Autobuss 1Akā ierasts, kursēs maršrutā “Pulkveža Brieža iela – Mirdzas Ķempes iela” (plkst. 7:40 aties no pieturas Pulkveža Brieža iela), autobuss 1S, „Slimnīca - 15. vidusskola” (plkst. 7:50 aties no pieturas „Ceriņu iela”), autobuss 4S maršrutā „Slimnīca –„Līva”(Tramvaja tilta rekonstrukcijas laikā autobuss kursē līdz pieturai “Radio iela”)” plkst. 7:40 aties no pieturas „Ceriņu iela”, bet mazās ietilpības autobuss 22S maršrutā „Atmodas bulvāris – Liepājas 15. vidusskola” reisus veiks plkst. 7:40, 7:50, 8:00, 8:10 un 8:20.Savukārt autobuss 2S maršrutā „Mirdzas Ķempes iela – 15. vidusskola” reisu uzsāksplkst. 7:40no M. Ķempes ielas galapunkta.

Skolēnu eksprešus var izmantot ikviens pasažieris, kuram šie maršruti ir derīgi. Gan skolēniem, gan citiem pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jābūt derīgai abonementa biļetei vai viena brauciena biļetei. Skolēniem, izmantojot abonementa biļeti ar atvieglojumiem, kopā ar to kontrolieriem jāuzrāda arī derīga izglītojamā apliecība.

Pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” atgādina, ka abonementa biļešu izsniegšanas kārtība Liepājas skolās var būt atšķirīga. Lai to noskaidrotu, aģentūra aicina vērsties pie bērna klases audzinātāja, pašpārvaldē vai aģentūrā.

Kā katru gadu, ņemot vērā pasažieru skaita palielināšanos sākoties jaunajam mācību gadam, nedaudz tiek samazināti 3., 6. un 9. maršruta reisu intervāli, lai reisi būtu biežāk.

Ziemas sezonas kustības saraksti pieturvietās tiks izvietoti pakāpeniski. Tie būs pieejami arī izdrukai pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” mājas lapā www.liepajastransports.lv.