Esošā domes koalīcija ir stipra un darboties spējīga, ziņu aģentūrai otrdien sacīja Liepājas mērs Uldis Sesks (Liepājas partija).

Viņš teica, ka šobrīd Liepājas partijas iekšienē nav ne diskusiju, ne bažu par to, ka esošā koalīcija varētu neturpināt darbu. Arī viņam pašam šādu bažu neesot.

"Gan ar Jāni Vilnīti (LRA), Ati Deksni (LRA), gan arī ar citiem varam labi sadarboties," sacīja Liepājas mērs, piebilstot, ka jautājums esot par viena cilvēka, viņa vietnieka [Ģirta Kronberga] morāli.

Taujāts par Kronberga pirmdien pausto apņemšanos atkāpties no vicemēra amata, Sesks skaidroja, ka Liepājas domes lietvedībā šodien nav ienācis neviens demisijas raksts, kā arī domē nav saņemts neviens iesniegums no Kronberga.

"Šodien ar Vilnīti pārrunājām gan darba jautājumus, gan pēdējo dienu aktualitātes par Kronberga iespējamo saistību ar viltus "Kurzemes Vārda" izdošanu. Vilnītis izklāstīja situāciju un mēs pārrunājām partiju sadarbību. Kad no Kronberga puses būs uzrakstīts iesniegums par atkāpšanos no amata, tad būs iespēja no jaunās situācijas šo jautājumu pārrunāt vēlreiz," sacīja Sesks.