Liepājas mērs Uldis Sesks (Liepājas partija) pagaidām nav guvis pārliecību, ka var pilnībā uzticēties koalīcijas partneriem no Latvijas Reģionu apvienības (LRA).

Kā ziņots, polittehnologs Reinis Točelovskis apgalvo, ka Seskam neglaimojošo izdevumu "Par ko nekad nestāstīs "Kurzemes Vārds"" pirms 2017.gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām finansējuši un atbalstījuši mēra koalīcijas partneri Jānis Vilnītis (LRA) un Ģirts Kronbergs (LRA). Turpretim abi deputāti šos apgalvojumus noliedza un Vilnītis apgalvoja, ka par tiem vērsīsies policijā.

Šodien notikusi LRA un Liepājas partijas pārstāvju tikšanās, kurā šie jautājumi pārrunāti. Pēc tikšanās Sesks uzskata, ka jautājums par iespējamo LRA sadarbību ar Točelovski viltus "Kurzemes Vārda" izdošanā ir nopietna tēma un jautājums ir par uzticēšanos. "Kamēr šī aizdomu ēna nav kliedēta, ir grūti uzticēties un strādāt. Tas nav jautājums tikai ar vienu cilvēku vai par vienu partiju, pret kuru šī manipulatīvās metodes tiek vērstas - tas skar visus liepājniekus. Ja kaut vai puse no tās sarakstes ir patiesa, tad ir atklāts jautājums, kā mēs varam uzticēties. Ētika un godaprāts tādā gadījumā tiek veiksmīgi paslaucīts zem vēlēšanu segas," aģentūrai LETA pēc tikšanās pauda mērs.

Sesks norādīja, ka no Kronberga atbildēm gan nav kļuvis skaidrs, kāda tieši ir bijusi šī viņa saistība ar viltus "Kurzemes Vārdu" un melno kampaņu pret mēru un Liepājas partiju.

"Mēs esam vienojušies, ka biedrībai "Liepājnieki" pašiem ir jātiek skaidrībā, vai viņi uzticas Kronbergam pēc šī visa, vai viņš ir spējis kliedēt tās šaubas, kas viņa virzienā raidītas un kas no tā visa ir patiess un kas - izdomājums," klāstīja Sesks. Biedrību "Liepājnieki" vada Vilnītis.

Taujāts, vai notikušais var ietekmēt rudenī gaidāmo mēru rotāciju, Sesks piebilda, ka par to šodien nekas netika spriests, uzsverot, ka rudenī izvērtēs visas domes vadības darbību.

Savukārt Vilnītis aģentūrai LETA norādīja, ka jau ir vērsies Valsts policijā ar iesniegumu, lūdzot izmeklēt Točelovska darbību saistībā ar viņa apgalvojumu, ka Vilnītis un viņa komanda atbalstījusi pirmsvēlēšanu laikraksta "Par ko nekad nestāstīs "Kurzemes Vārds"". Arī Kronbergs esot gatavs sadarboties ar izmeklētājiem, lai nododot telefonu un datoru.

Pēdējās dienās aktualizētais jautājums par LRA iespējamo sadarbību ar Liepājā izplatīto izdevumu "Par ko nekad nestāstīs "Kurzemes Vārds"" ir saistāms ar priekšvēlēšanu periodu, norādīja Vilnītis. Viņš klāstīja, ka rosinājis šodien tikties ar Liepājas partijas pārstāvjiem, lai starp koalīcijas partneriem visu izrunātu. "Visiem ir skaidrs un arī mūsu koalīcijas partneri to saprot, ka ir priekšvēlēšanu periods, un ar to, visticamāk, ir saistītas šīs aktivitātes," sacīja Vilnītis.

Politiķis koalīcijas partneriem izstāstījis, kāda ir viņa pazīšanās ar Točelovski. "Nekad neesmu slēpis, ka viņu zinu un esmu ar viņu ticies. Tas ir normāli, ka partija, gatavojoties vēlēšanām, meklē kampaņas vadītāju. Toreiz viņš pats pieteicās, taču mēs neizvēlējāmies divu iemeslu dēļ. Cena bija par augstu un piedāvātās metodes mums nebija pieņemamas," klāstīja Vilnīts. Viņš akcentēja, ka runā par laiku, kas bija priekšvēlēšanu periods, pirms vēl tika noslēgts koalīcijas līgums. Pēc politiķa teiktā, tas bija laiks, kad partijas bija "pretējās ierakumu pusēs".

Šodienas sarunā ar koalīcijas parteriem arī Kronbergs (LRA) skaidroja, ka sarakste ar Točelovski ir tikai daļēji autentiska. Tāpat viņš atvainojās koalīcijas kolēģiem, ka sarakstē parādās personiskas lietas.

"Mēs uzskatām, ka grāmata ir aizvērta 2017.gada 9.jūnijā, kad tika noslēgts koalīcijas līgums. Mēs šodien saviem kolēģiem neizteicām nevienu pārmetumu un apvainojumu. Protams, ka arī mums ir fakti un informācija par to, kā mūsu kolēģi rīkojušies priekšvēlēšanu kampaņā. Taču mēs uzskatām, ka tam ir jāpaliek pagātnē. Taču, ja tikai vienai pusei būs jātaisnojas par saviem nodarījumiem, tad Pandoras lāde būs jātaisa vaļā," sacīja Vilnītis.

Viņš pieļāva iespēju, ka pēdējo dienu notikumi varētu ietekmēt Liepājā varas maiņu rudenī, taču Vilnītis uzskata, ka ietekmei nevajadzētu būt, jo tas nekādi neattiecas uz koalīcijas līgumu un noslēgto vienošanos.

Kā ziņots, pēc pērn jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām LRA, ko Liepājas domē pārstāv deputāta Vilnīša vadītā biedrība "Liepājnieki", vienojās ar Liepājas partiju par koalīcijas izveidošanu Liepājas domē. Vienošanās paredzēja, ka LRA sākotnēji Liepājas mēra amatā atbalstīs Sesku. Savukārt šī gada rudenī būšot jauns balsojums un par mēru tikšot virzīts LRA kandidāts. Iespējams, tas varētu būt Vilnītis.

Laikraksts "Diena" savukārt šodien vēstīja, ka rudenī solītā varas maiņa Liepājas domē var arī nenotikt, proti, Sesks amatu gan varētu pamest, bet nav skaidrības, vai to iegūs Vilnītis. Kā viens no mēra amata kandidātiem pārmaiņu gadījumā tiekot minēts nevis Vilnītis, bet gan vicemērs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas.