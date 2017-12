Sevi rādīja suņi – čempioni

Atslēgvārdi suņu izstāde | suņi

Sestdien Liepājas Olimpiskajā centrā notika un svētdien turpināsies vērienīga Nacionālā visu šķirņu suņu izstāde. To organizēja Liepājas Dzīvnieku audzētāju biedrība.

Kā pastāstīja biedrības vadītāja un izstādes direktore Marija Demčenko, šoreiz izstādē ieradušies ļoti daudzi suņu saimnieki no Lietuvas un Somijas. Protams, arī no Latvijas. 5 ringos strādāja eksperti no Serbijas Krievijas un Lietuvas.

Tika pārstāvētas 116 dažādas suņu šķirnes – kā labi zināmas, tā retāk pazīstamas. Piemēram: Taizemes ridžbeks, garspalvainais veimārietis, bišons frise, Beļģijas grifons, falene, šicū, vipets un vēl citas.