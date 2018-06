"Šī diena pieder mums"

Atslēgvārdi absolventi | izlaidumi | skolas

Sestdiena piederēja viņiem – piecu Liepājas vidusskolu absolventiem. Tā arī savā izlaidumā dziedāja Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas 12.b klase: "Mums pieder tik daudz, bet mēs gribam vairāk!"

Liepājā 12. klasi šovasar absolvē apmēram 500 jauniešu. No viņiem 51 atstāj 5. vidusskolu. Izlaidumā parasti min tikai labus vārdus, un arī skolas direktore un klašu audzinātājas pirms saviļņojošajiem, meiju un ziedu smaržu pilnajiem svētkiem piesauca tikai gaišo. Šis ir pēdējais 20. gadsimtā (1999. gadā) dzimušo jauniešu izlaidums, kas no citiem atšķiras ar ļoti augstiem mācību sasniegumiem, uzsvēra direktore Inta Korņējeva, raksturojot: "Viņi ir ļoti mērķtiecīgi." Trim absolventiem ir teicamas un izcilas sekmes, tātad atestātā tikai 9 un 10 balles – Latvijas vidusskolu teicamnieki saņem Ministru prezidenta pateicības rakstus. Savukārt 46 absolventiem ir atzīmes no "gandrīz labi" līdz "izcili" jeb no 6 līdz 10 ballēm. Vairāk nekā puse skolas absolventu (27) saņēmuši praktiskās biznesa izglītības programmas "Junior Achievement" starptautisko sertifikātu, kas ļauj iegūt ievērojamas studiju mācību maksas atlaides atsevišķās fakultātēs, arī Latvijas Universitātē. Bet tikai trīs jaunieši saņēmuši starptautiski atzītu vācu valodas diplomu, lai gan 5. vidusskola ir slavena ar savām vācu valodas tradīcijām. "Angļu valoda tomēr jauniešiem ir prioritāte, dominē pār vācu valodu," atzīst direktore.

Audzinātājas pirms izlaiduma neslēpa aizkustinājumu. "Ļoti jauka un īpaša klase, esmu laimīga un pateicīga, ka esmu viņus audzinājusi," sacīja12.a klases skolotāja Simona Stalidzāne. "Galvenais, tie ir jaunieši ar saviem mērķiem. Viņi dzīvē daudz sasniegs un savu vietu atradīs. Lielākā daļa noteikti dosies studēt." Uz jautājumu, vai absolventi būs labi mūsu valsts nākotnes veidotāji, pedagoģe atbildēja apstiprinoši: "Man ir laba sajūta."

Uz atvadām sveicot 12.b klases audzinātāju Andu Gineiti, absolventi viņu uzrunāja vārdā – Andiņ! – un atzina, ka skolotāja viņiem bijusi "kā otrā mamma". Šī bija komercklase. "Ļoti forši bērni, ļoti saliedēti, ar komandas garu, visiem bija skolēnu mācību uzņēmums, caur tiem mācījās patstāvību un uzņēmību, ekonomikas pamatus," stāstīja skolotāja. "Ne nauda bija galvenā, bet vienmēr izvirzīt augstāku mērķi, saprast, ka nevari stāvēt uz vietas. Man prieks, ka vismaz trešā daļa jauniešu savu nākotni saista ar uzņēmējdarbību. Divi dosies studēt uz Dāniju." Skolotāja no savas pieredzes zina: "To, cik skolā bijis labi, jaunieši novērtē tikai tad, kad no tās aiziet."

Izlaidumu pagājušajā sestdien svinēja arī Valsts 1. ģimnāzijas, Jāņa Čakstes 10. vidusskolas, Oskara Kalpaka 15. vidusskolas un 8. vidusskolas absolventi. Bet šonedēļ no otrdienas līdz sestdienai noritēs pamatskolu izlaidumi, kā arī būs Aleksandra Puškina 2. vidusskolas un Vakara (maiņu) vidusskolas izlaidums. Svētku sēriju noslēgs 12. vidusskola, kuras absolventi atestātus saņems tikai 22. jūnijā. Remonta dēļ vairāku skolu izlaidumi notiks citās ēkās – Olimpiskajā centrā, Latviešu biedrības namā, skolēnu jaunrades centrā "Vaduguns", universitātē. Vakarskolnieki atestātus saņems viesnīcā "Amrita", bet Katoļu pamatskolas jaunieši – Svētā Jāzepa katedrālē.