Siltināšanā iesaistās aizvien jauni nami

Atslēgvārdi energoefektivitāte | seminārs | ALTUM

Pagājušajā nedēļā Liepājā viesojās pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" un akciju sabiedrības "Swedbank", lai interesentiem pastāstītu par nosacījumiem, prasībām, procesu un iespējām paaugstināt savas ēkas energoefektivitāti. Pēc semināra ikvienam bija iespēja uzdot speciālistiem tieši sev interesējošos jautājumus.

Semināra galvenā ideja bija iedzīvotājiem atgādināt, ka ēka, tāpat kā it viss mūsu dzīvēs, ar laiku nolietojas, tāpēc tai nepieciešama atjaunošana. "Cilvēkam, kas dzīvo vidējā dzīvoklī, ir silti, jumts netek, no pagraba vēsums nenāk, un viņam šķiet – uz mani tas neattiecas," sacīja Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa. "Tāpēc man šķiet, ka bieži vien ir jāatgādina cilvēkiem, ko nozīmē kopīpašums. Atbildība, iegādājoties dzīvokli, ir jāuzņemas par visu māju, ne tikai savu īpašumu."

"ALTUM" pārstāve Dina Kaupere klātesošajiem pastāstīja par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu, kuras laikā līdz 2022. gadam plānots siltināt ap 1030 mājām Latvijā. Programma paredz, ka līdz pat 50 procentiem no visām izmaksām sedz "ALTUM" piešķirtais grants. "Protams, jāskatās, vai kopējās projektu izmaksas šo gadu laikā neaugs. Ja cenas aug, tad siltinātas var tikt arī mazāk māju," norādīja D. Kaupere, mudinot nekavēties ar lēmuma pieņemšanu par savu daudzdzīvokļu namu renovāciju.

Interesentiem tika izskaidroti arī kritēriji, kuriem jāatbilst, lai iegūtu grantu. Tajos vērojamas nelielas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo programmu, piemēram, nedzīvojamo telpu platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no dzīvojamās mājas kopējās platības. "Agrāk tie bija 25 procenti un tas radīja sarežģījumus tām daudzdzīvokļu mājām, kurām pirmais vai pirmie divi stāvi sastāv no komerciāli izmantotām telpām," skaidroja D. Kaupere.

Vairāk par nepieciešamo projektu tehnisko dokumentāciju un risinājumiem pastāstīja "ALTUM" pārstāvis Mārtiņš Upītis. Nav noslēpums, ka sabiedrībā ēku renovācija bieži tiek kļūdaini saistīta ar pelējumu, kas parādās dzīvojamās telpās. M. Upītis pastāstīja par tā galveno iemeslu – ventilācijas sistēmas nepareizu darbību. "Ventilācijas sistēmai tiek pievienoti tvaika nosūcēji, vannas istabas ventilācijas lūku dzīvokļa īpašnieki aiztaisa ciet pavisam," viņš skaidroja, stāstot arī par dažādajiem ventilācijas risinājumiem ēkas renovācijas procesa laikā.

Ar prezentāciju uzstājās arī SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" projektu koordinators Kārlis Beihmanis, kurš pastāstīja par līdzšinējo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pieredzi Liepājā. Seminārā K. Beihmanis minēja galvenos pretestības iemeslus, kas patiesībā ir maldīgi: dzīvoklis, ņemot aizņēmumu bankā, tiek ieķīlāts, visas mājas pēc renovācijas pelē un pensionāri ieguldījuma atmaksāšanos tāpat nesagaidīs. "Teju pusotra gada laikā ir bijušas simts sapulces par ēku renovāciju. Un no šīm simts mājām sešdesmit jau ir teju savākušas nepieciešamo skaitu parakstu par labu projektam," stāstīja K. Beihmanis, norādot, ka tieši šādā veidā – komunicējot – iespējams uzzināt patiesos ēkas renovācijas aspektus.

Semināra noslēgumā "Swedbank" pārstāvis Gints Brumbergs pastāstīja par daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu finansēšanu. Klātesošos visvairāk interesēja tieši kredīta procentu likmes apmērs, taču, kā paskaidroja G. Brumbergs, tas katrai mājai tiek noteikts individuāli. "Procentu likme varētu būt robežās no 3 līdz 4,5 procentiem. Tas atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, vai tiek piesaistīta papildu garantija. Tāpat to nosaka mājas iepriekšējā kredītvēsture, mājas atrašanās vieta un citi faktori," skaidroja G. Brumbergs.

Lai labāk iepazītos ar daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu un tās aspektiem, seminārā demonstrētās prezentācijas ikvienam iespējams apskatīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā.