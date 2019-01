Sirdsapziņas lieta

Atslēgvārdi sniegs | setnieki | namu apsaimniekotāji

Sniga aizvadītajās brīvdienās, naktī uz svētdienu, un arī vakar Liepājai pārskrēja nelieli sniega mākoņi. Nē, noteikti nevar apgalvot, ka sasnidzis ļoti, ļoti daudz sniega, bet tik daudz baltuma šogad mūspusē gan ir pirmo reizi. Kā ar pārslās sastingušajiem debesu nokrišņiem tiek galā Liepājas sētnieki un namsaimnieki? Vakarrīt kopā ar fotogrāfu devāmies nelielā apgaitā pa Vecliepāju.

Pirms pulksten desmitiem pirmo sētnieci satikām turpat aiz redakcijas durvīm. Rasmas kundze tīrīja trotuāru pie Pasta ielas 4. nama. Viņai uzticēto teritoriju pirmoreiz sākusi tīrīt pēc pulksten 4 no rīta, tagad iznākusi otro reizi. Uzrunātā savu uzvārdu nosaukt negribēja, bet atklāja, ka viņai jau pāri 70 gadiem un par sētnieci strādājot 40 gadus. Tīrot teritoriju ne tikai pie Pasta nama, bet arī pie pasta automašīnu garāžām un vēl uzkopjot telpas. Par šo darbu saņemot nepilnus 140 eiro mēnesī. Ziemā, kad snieg, viņai uzticētos trotuārus tīrot arī sestdienās un svētdienās. "Es citādāk nevaru," atklāti sacīja sētniece. "Man sirdsapziņa neļauj strādāt pa roku galam. Arī tad, kad nesen slimoju un temperatūra bija sakāpusi līdz 39 grādiem, nācu un tīrīju, jo manā vietā neviens cits ietvi netīrīs." Darbīgā kundze, vērtējot citu savu amata brāļu darba stilu, novērojusi, ka katrs savus pienākumus pilda, kā nu prot. Rasma: "Ja nav sirdsapziņas, tad arī sniegs nav kārtīgi notīrīts. Viss atkarīgs no sētnieka godaprāta." Turpat netālu sētniece strādāja Lielās ielas 12. nama pagalmā. Sniegu tīrīja vēl vairāki sētnieki pilsētas centrā. Pie Jūrmalas ielas 15. nama satikām kundzi, kura negribēja atklāt, kā viņu sauc. Viņa tīrīja krietni piesnigušo ietvi. Mājas saimnieks dzīvojot Rīgā un palūdzis izpalīdzēt, tādēļ darot, ko varot. Gabalu tālāk Jūrmalas ielas 16. nams, pie kura netīrīts trotuārs.

Līdzīga aina pie teritorijas Toma ielā 60, kuru ietver žogs. Sniegs kā nokritis, tā palicis. Gājēji ieminuši šauru taciņu. Blakus pie 53. mājas trotuārs notīrīts, sniegs sastumts uz ielas. Līdzīga situācija K. Valdemāra ielas nepāra namu pusē posmā no Peldu līdz Ludviķa ielai, kur trotuārs ļoti šaurs un tīrītāji balto masu nostūmuši tieši uz ielas. Sētnieks, kurš ceļu gājējiem tīra pie bērnudārza "Dzintariņš" Dzintara ielā 90, sniegu sametis žoga pusē. Otrpus ielas māja ar numuru 97/99. Izskatījās, ka tai sētnieka nav vispār. Sniegs uz trotuāra biezā slānī, netīrītas ejas pie mājas ārdurvīm. Pie tirdzniecības centra "Bārta" Dzērves ielā paveras raiba aina. Trotuārs, kas pie pašas ielas, vietām tīrīts, vietām ne. Gar Dzērves ielas 17. namu trotuārs pavisam šaurs. Sniegs samests uz ielas, par ko nemaz nav priecīgi automašīnu īpašnieki. Mazajās ieliņās, kur privātmājas, valda savi noteikumi. Dažviet namsaimnieks ar lāpstu izstūmis taciņu līdz ielai vai automašīnai, dažviet nav darīts pat tas. Piemēram, Rucavas ielā pie 22. un 25. nama. Braucot pa Lauku ielu, nevar neievērot trotuārus pie divām ēkām, kas stāv viena otrai pretim. Pie 26. nama tas nav tīrīts, pie 27. mājas kāds strādājis rūpīgi, te gājēji var soļot droši. Var jau aizbildināties, ka sniegu no ietvēm katrs tīra pēc savas gaumes un saprašanas. Ko viens sauc par kārtību un tīrību, to otrs par netīrību. Runājot par sētnieku darbu ziemā, izskatās, ka tas tiešām ir sirdsapziņas, nevis gaumes jautājums, cik rūpīgi tiek notīrīti trotuāri.

Liepājas Pašvaldības policijas pārstāvis Kapars Vārpiņš pastāsta, ka decembrī noformēti trīs protokoli par nenotīrītām teritorijām, bet janvārī jau uzsāktas četras administratīvās lietvedības. Tad, kad kārtībnieki kontrolē teritoriju sakoptību, vispirms īpašniekam tiek izteikts brīdinājums. Pēc laika teritoriju pārbauda atkal. Protokolu uzraksta tad, ja izteiktais brīdinājums nav ņemts vērā.