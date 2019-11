Skolēni tirgo savus ražojumus un piedalās konkursā

Atslēgvārdi tirdziņš | rožu laukums | konkurss | skolēni

Sestdien liepājniekiem un tās viesiem bija iespēja iegādāties jaunouzņēmēju veidotu produkciju. Četru stundu garumā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 50 dalībnieki no skolām visā Latvijā tirgoja savus ražojumus TN "Kurzeme", kā arī piedalījās konkursā. Konkursa žūrija izteica atzinīgus vārdus par jauniešu izdomu un plašo produkciju klāstu.

"Patiesībā piedāvājums ir ļoti plašs. Skolēni tirgo ne tikai produkciju, bet arī pakalpojumus. Patīk, ka ir vairākas inovatīvas idejas, piemēram, skolnieki no Dobeles tirgo no ķēžu pārpalikumiem dažādus aksesuārus – rokassprādzes, atslēgu piekariņus, auskarus," stāsta viens no žūrijas pārstāvjiem Raivis Bružis. Inguss no Dobeles "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, kā radusies ideja veidot produktus no ķēdēm. Jaunieša tētim Dobelē pieder veloražotne. Viņš arī pamudinājis dēlu domāt, kā pielietot veloķēžu pārpalikumus. Puika ar savu skolas biedru ķēžu gabalus apstrādā un veido produktus, kas nu jau ir iecienīti ne tikai dobelniekiem. "Mēs jau esam tirgojušies skolēnu uzņēmumu tirdziņos. Pagaidām vislabāk tirgojas tieši Liepājā. Bija vērts braukt no Dobeles," lepojas jaunais uzņēmējs. Vēl kāda mazā uzņēmēja no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas atklāja savu ideju produktu izveidošanai: "Zinu, ka mazie bērni ne vienmēr klausa mammas, ka jāmazgā rokas ar ziepēm, tāpēc esam izveidojušas dažāda izmēra ziepītes. Īpaši interesantas ir ziepes ar iestrādātām mazām mantiņām. Tās jau mums šodien izpirka. Ceram, ka tagad vairāk bērnu mazgās rokas. Strādājam pie vēl jaunām idejām. Pašām mums patīk izveidotie vannas pulveri," stāsta jaunās uzņēmējas Justīne un Anita.

Skolnieces pastāstīja, ka šie pulveri esot veselīgi ādai, jo tajos nav pievienota citronskābe. "Dzirdējām no draudzenes mammas, kura strādā par mediķi, ka citronskābe ādai nav laba, tāpēc to klāt nepievienojam," zina pastāstīt meitenes. Bērni atzīst, ka šī ir lieliska iespēja saprast, kā veidot savu uzņēmumu.

Tirdziņu piepildīja ļoti dažāda produkcija – sākot no rotas lietām, Adventes vainadziņiem, virtuves dēlīšiem, priekšautiņiem, ziepēm, svecēm, beidzot ar irobotu. Jaunizgudroto irobotu uz Liepāju atveda Kārlis no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas. Pagaidām pārdošanā piedāvāts robots, kurš pilda mājas sadzīves uzdevumus, bet tuvākā nākotnē būšot pieejams pavisam jauns un nebijis produkts. Jaunietis lepojās ar to, ka robots būs paredzēts dažādām funkcijām – ziemā tas savāks sniegu, rudenī - lapas, bet vasarā pat varēs nopļaut mauriņu. "Mēs patērējam pārāk daudz elektropreču. Tas ir ļoti kaitīgi videi, tāpēc ar domubiedriem izstrādājam šo robotu, kas spēj apvienot vairāku ierīču funkcijas," stāsta Kārlis.

Kā stāsta viena no pasākuma koordinatorēm Inga Enkuze, "Cita Bazāra" ideja dzīvo jau vairāk kā piecus gadus. Enkuze uzsver, ka šī jaunajiem cilvēkiem ir neatsverama pieredze uzņēmējdarbībā. "Viņi paši gan mācās ražot produktus, gan tos tirgot, gan domāt par mārketingu, par komunikāciju ar pircējiem, gan veidot finanšu atskaites. Tās ir svarīgas dzīves prasmes," stāsta Izglītības pārvaldes pedagoģijas nodaļas vadītāja Inga Enkuze.