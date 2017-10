Šodien mediju pārstāvji bija aicināti uz partijas "Saskaņa" rīkoto preses konferenci, kurā vēstīja par tās deputātu - Valērija Agešina, Helēnas Gerilovičas, Pāvela Seredas un Ludmilas Rjazanovas - pirmajām 100 dienām Liepājas pilsētas domē un šajā laikā paveikto.

Iesākot stāstīt par pirmajās 100 dienās paveikto, V.Agešins vispirms paziņoja: “Šo 100 dienu laikā esam iesnieguši vairāk lēmumprojektu, nekā iepriekšējā opozīcija visu četru gadu laikā.”

Pie iesniegtajiem lēmumprojektiem Saskaņas deputāti vispirms min savus rosinājumus samazināt vicemēru skaitu, kā arī samazināt atalgojumu pilsētas mēram un viņa vietniekiem. “Diemžēl šie rosinājumi atbalstu neguva. Pret vietnieku samazināšanu nobalsoja arī tie, kuri iepriekš paši to rosināja,” tā V.Agešins.

Priekšlikums Liepājā izveidot piemiņas vietu vai skulptūru pazudušajiem bērniem pagaidām neesot atrisināts līdz galam, tā "Saskaņas" līderis:

Vēl pie labajiem darbiem tiek piesaukts rosinājums izveidot bērnu istabu, kur laiku pēc skolas pavadīt Karostas, Tosmares un Zaļās birzes bērniem; vides piesārņojuma jautājuma risināšana ostas tuvumā; gājēju pāreju un ātrumvaļņu izveidošanas nepieciešamības. Neesot atmesta arī doma par pašvaldības atbalstu liftu rekonstrukcijai visās deviņstāvu dzīvojamajās mājās, kā arī par pašvaldības pirts izveidi, jo, kā uzsver L.Rjazanova liepājniekiem, kuru mājokļi nav pieslēgti centralizētajai ūdensapgādei un pilsētas kanalizācijas tīklam, ir problēmas. Šādu mājsaimniecību pēc viņas teiktā vēl esot ap 130.

“Uz priekšu virzās iniciatīva izveidot speciālas auto stāvvietas grūtniecēm un jaunajām māmiņām. Vispirms pie slimnīcām un poliklīnikām. Atbalsts no Transporta komisijas šai iecerei jau ir. Vēl ir jautājums, kā izskatīsies zīme un cik vietās pilsētā šādas stāvvietas būs, bet ir cerība, ka 2018.gada pavasarī pilsētā varētu parādīties pirmās zīmes,” tā P.Sereda.

Savukārt V.Agešins turpina: “Labā ziņa ir tā, ka patlaban top pašvaldības nākamā gada budžets, uz kuru veramies samērā optimistiski, jo ticam, ka trīs no mūsu plāniem nākamajā gadā varētu tikt īstenoti: brīvpusdienas visiem 1.līdz 9.klašu skolēniem, jaundzimušo pabalsta palielināšana līdz 300 eiro un sabiedriskais transports par velti visiem skolēniem un pensionāriem.”

V.Agešins apstiprināja, ka vēlas Liepājas pilsētas domē ieviest Saeimas tradīciju, proti, ka ievēlētie politiskie spēki pēc 100 dienām atskaitās par paveikto: “Jā, jo, manuprāt, 100 dienas ir pietiekami ilgs laiks. Un ļoti ceru, ka arī abas pārējās ievēlētās partijas no mums ņems piemēru un izvērtēs paveikto. Īpaši to gaidām no Vilnīša komandas, jo ārēji nekas no aktivitātēm nav redzēts.”