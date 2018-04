Atslēgvārdi notekūdeņu sistēma | jūras piekraste | krasta erozija

Liepāja pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 35 gadu laikā zaudējusi jūras piekrasti 160 metru platumā. Krasta eroziju pašvaldība plāno apstādināt ar 503,6 metrus garas būnas jeb tāda kā mola būvniecību – par to pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš saskaņoja celtniecības līgumu.

"Tas bija mums jārisina, citādi nākotnē būtu jādomā par jaunu attīrīšanas iekārtu būvi, jo jūra krastu nograuž strauji. Jautājums ir zinātniski izpētīts. Galvenais, lai ir rezultāts un lai erozijas process tiktu apturēts," komentē G. Ansiņš. "1972. gadā attīrīšanas iekārtu attālums līdz jūrai bija 200 metri, tagad – tikai 40! Mūsu risks bija pietiekami liels, jo attīrīšanas iekārtas ir ļoti svarīgs objekts gan no saimnieciskā, gan no drošības, gan investīciju viedokļa. Beidzot problēmai būs risinājums." Tiesa gan, domes priekšsēdētāja vietnieks atzīst, ka uz ziemeļiem no būnas krasta erozija noteikti notiks: "Par to neviens nešaubās. Valstiski domājot, šāda veida projekti piekrastē būtu jāattīsta arī tālāk. Šis mums ir bijis dienas kārtības jautājums jau vairākus gadu desmitus."

Līgumu parakstīs domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs, bet tuvākajās dienās dokumentu akceptēs arī būvnieks – pilnsabiedrība "LNK Industries Group". Būvniecības līguma summa ir 5 311 160,69 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), informē pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Laura Lipska. Būvniecības termiņš ir 730 dienas no būvlaukuma nodošanas uzņēmuma rīcībā.

Konkursā par šiem darbiem piedalījās arī uzņēmums "BMGS", taču tas piedāvāja apmēram par pusmiljonu eiro augstāku cenu.

Būvuzraudzības līgums ir noslēgts ar SIA "Isliena V" par 143 566,50 eiro, bet autoruzraudzības līgums – ar SIA "HT-Konsaltings" par 73 689 eiro.

Būnas izbūvi līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kas segs 85 procentus no visām projekta attiecināmajām izmaksām. ERAF segs 4,675 miljonus eiro, valsts – 206 250 eiro, pārējos izdevumus – pašvaldība. Būvdarbus sākot, pašvaldība izmantos šim projektam piešķirto valsts avansu, savukārt 2019. vai 2020. gadā būs nepieciešams ņemt arī kredītu, skaidroja R. Fricbergs.

Vairāk nekā puskilometru garās būnas platums un augstums būs mainīgs – atkarībā no ūdens dziļuma. Projekts paredz, ka būnas kalpošanas laiks būs 60 gadi.