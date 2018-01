Slēgs satiksmi Ploču ielā

Atslēgvārdi satiksmes slēgšana | ploču iela

Saistībā ar kanalizācijas kolektora izbūvi no 15. janvāra līdz 15. martam tiks slēgta satiksme divos Ploču ielas posmos, portālam ziņoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Satiksme tiks slēgta divās ielas daļās un divos dažādos laika posmos. Ploču ielas posms no dzīvojamās ēkas Nr. 15 līdz dzīvojamai ēkai Nr. 17B satiksmei tiks slēgts no 15. janvāra līdz 15. februārim. Ploču ielas posms no dzīvojamās ēkas Nr. 7 līdz dzīvojamai ēkai Nr. 7B satiksmei tiks slēgts no 15. februāra līdz 15. martam.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, lai apbrauktu slēgto ielas posmu.

Darbi tiek īstenoti būvprojekta „Kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Saraiķu, Talsu, Ploču ielās” ietvaros.

Būvuzņēmējam SIA „Būvmehanizācija” remontdarbu laikā iespēju robežās jānodrošina zemesgabalu īpašniekiem piekļūšana savam īpašumam, operatīvajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem – caurbraukšana un piekļūšana zemesgabaliem, kā arī gājēju droša pārvietošanās.