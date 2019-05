Smakojošo ūdeņu ieplūšana Pērkones kanālā likvidēta

Atslēgvārdi pilsētvide | pērkones kanāls | kanalizācija | noplūde

Pirms divām nedēļām iedzīvotāji sūdzējās, ka Pērkones kanālā tieši pretī Rojas ielai ieplūst smirdīgs šķidrums, radot apkaimē neciešamu smaku.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls apstiprināja, ka šajā vietā ir pilsētas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izvads, par kuru atbild Komunālā pārvalde, un solīja jautājumu atrisināt.

Nu tas paveikts un smirdīgā šķidruma ieplūšana kanālā likvidēta. “Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un izvads Pērkones kanālā ir apsekoti un izskaloti,” skaidro A.Štāls: “Fekālais piesārņojums vai arī kāds nelikumīgs pieslēgums no sadzīves kanalizācijas nav konstatēts.”

“Iespējams, smaka veidojusies no sastāvējuša ūdens kādā no šo tīklu atzariem, cauruļvadiem vai padziļinājumiem,” viņš piebilst: “Kā zināms, ilgāku laiku šajā pavasarī nebija lietus, līdz ar to nenotika ūdens apmaiņa/caurplūde.”

Amatpersona sola, ka turpmāk šī vieta tiks pieskatīta, lai nepatīkama pieredze neatkārtotos: “Komunālā pārvalde nodrošina tīklu uzraudzību/monitoringu.”