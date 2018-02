Atslēgvārdi sniegs | ziema

Pēc spēcīgās snigšanas aizvadītajā diennaktī sniega segas biezums Kurzemē un Zemgales rietumos pieaudzis par 5-10 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Ventspils ostā sniega dziļums palielinājies no 6 līdz 16 centimetriem, Stendē - no 16 līdz 24, Saldū - no 9 līdz 18, Mērsragā - no 10 līdz 18 centimetriem.

Pāvilostā un Rucavā sniega sega kļuvusi par pieciem centimetriem biezāka, sasniedzot attiecīgi 13 un 15 centimetru.

Sniega segas biezums Liepājas novērojumu stacijas laukumā ir tikai trīs centimetri, bet saskaņā ar vietējo iedzīvotāju ziņoto vidējais sniega dziļums pilsētā pārsniedz desmit centimetru.

Par trim centimetriem sniega krājumi pēdējā diennaktī pieauguši Ziemeļvidzemes piekrastē, savukārt Rīgā un citviet valsts vidienē sniega sega kļuvis par vienu vai diviem centimetriem biezāka. Rīgā un Bauskā zemi sedz vidēji septiņi centimetri sniega, kas ir plānākā sniega sega valstī.

Latvijas austrumos sniega segas biezums saglabājas no 13 centimetriem Daugavpilī līdz 24 centimetriem Rēzeknē un 25 centimetriem Alūksnē.