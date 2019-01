Sniegs un apledojums braukšanu visvairāk apgrūtina Kurzemē un Latgalē

Atslēgvārdi satiksmes drošība | apledojums

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet Latvijā, galvenokārt Kurzemē un Latgalē, apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju no Jēkabpils līdz Paterniekiem, pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Strazdes līdz Usmai, pa Liepājas-Rucavas šoseju visa maršruta garumā, pa Rēzeknes šoseju visa maršruta garumā, kā arī pa Grebņevas-Medumu šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Balvu, Bauskas, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 63 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus. LVC uzsver, ka ziemas uzturēšanas līmenis dažādas nozīmes autoceļiem ir atšķirīgs un ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.