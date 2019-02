Sociālā dienesta vadītāju deleģē darbam Probācijas dienesta Konsultatīvajā padomē

Atslēgvārdi pilsētas dome | domes sēde | probācijas dienests | sociālais dienests | Linda Krasovska

Liepājas pilsētas domes deputāti šodien, 21.februārī, notikušajā pilsētas domes sēdē pieņēma lēmumu deleģēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” vadītāju Lindu Krasovsku darbam Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas 1.un 2.nodaļas Konsultatīvajā padomē.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš skaidroja, ka pilsētas pašvaldība saņēmusi Probācijas dienesta vēstuli ar aicinājumu deleģēt pašvaldības pārstāvi darbam Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas 1.un 2.nodaļas Konsultatīvajā padomē.

Deputātiem lēmums šajā jautājumā bija jāpieņem, lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta likuma izpildi, kur noteikts, ka Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sastāvā jāiekļauj pašvaldības pārstāvis.

“Pārstāvis bija jādeleģē vai nu no Izglītības pārvaldes, vai Sociālā dienesta,” tā G.Ansiņš: “Pēc konsultācijām tika nolemts deleģēt Sociālā dienesta pārstāvi.”

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus” nepieciešams deleģēt pašvaldības pārstāvi darbam Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas 1.un 2.nodaļas Konsultatīvajā padomē.

UZZIŅAI:

Valsts probācijas dienests (VPD) ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.

VPD ir Latvijas Republikas tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda — piespiedu darbs — un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

VPD sastāv no centrālā aparāta un teritoriālām struktūrvienībām. Valsts probācijas dienestu finansē no valsts budžeta.

Valsts probācijas dienesta funkcijas ir: sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; organizēt kriminālsoda — piespiedu darbs — izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildi; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā; uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; sniegt postpenitenciāro palīdzību personām, kuras tiek sagatavotas atbrīvošanai vai ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

VPD vadītājs no dienesta izveidošanas brīža 2003.gadā ir Aleksandrs Dementjevs.