Šonakt pilnībā slēgssatiksmi uz Tramvaja tilta

Atslēgvārdi tramvaja tilts | rekonstrukcija

Naktī no 18. uz 19. jūnijuno plkst. 00.15 līdz 5.00 tiks pilnībā slēgtatransporta satiksme uzTramvaja tilta, lai varētu veikt asfalta ieklāšanu uz gājēju ietves jūras pusē. Gājēji šajā laika posmā tiltušķērsot varēs tāpat kā līdz šim – pa gājēju ietviezera pusē, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Arī turpmāk atsevišķās naktīs satiksme uz Tramvaja tiltatiks slēgta, lai varētu veikt nepieciešamos rekonstrukcijas darbus, iespējami maz ietekmējot satiksmes plūsmu. Tramvaja tilta slēgšana satiksmei vēl būs nepieciešama,piemēram, uzstādot kontakttīklu balstus.

Iepriekšējā nedēļā tika pārvirzīta automašīnu satiksmeuz Tramvaja tiltajaunizbūvēto joslu (jūras pusē).Nākamo etapu – satiksmes pārvirzīšanu pa jauno ceļa pusi Lielās ielas posmā no Radio ielas (iepretī Sv. Trīsvienības katedrālei) līdz Jūras ielai – plānots veikt ap Jāņiem.

Arī turpmāk, tāpat kā līdz šim, satiksmei uz Tramvaja tilta būs atvērta tikai viena josla – virzienā no Jaunliepājas uz centru. Savukārt virzienā no centra uz Jaunliepāju varēsbraukt tikai pa Jauno tiltu, kur tiek saglabāta divvirzienu transporta kustība. Rekonstrukcijas laikā arī Lielā iela satiksmei ir atvērta tikai vienā virzienā – no Rožu laukuma uz Tramvaja tiltu (līdz Jūra ielai).