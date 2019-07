Šoreiz laukums Liepājas krāsās

Atslēgvārdi kristaps porziņģis | basketbola laukums | dāvinājums

Pavisam drīz Liepājā tiks atklāts jau trešais Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāja Kristapa Porziņģa ģimenes pilsētai dāvātais groza bumbas laukums. Tas top Dunikas ielā netālu no Liepājas 8. vidusskolas.

Mārtiņš Porziņģis, viens no Kristapa brāļiem, Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka darbi pie basketbola laukuma izveides norit pēc plāna: "Asfalts ir uzliets, tagad sākusies krāsošana. Šoreiz laukums būs Liepājas krāsās un ar pilsētas ģerboni centrā. Centīsimies visu izdarīt tā, lai atklāšana varētu notikt 19. jūlijā," sacīja M. Porziņģis. Viņš arī apliecināja, ka tad, ja būs spēlēt gribētāji un rocība atļaus, Liepājā nākotnē varētu tapt vēl kāds basketbola laukums. "Liepāja tomēr ir sporta galvaspilsēta," piebilda M. Porziņģis.

Pagājušo piektdien laikraksts novēroja, ka Dunikas ielā 2/24 darbojas divi darbinieki – Eimonts un Rasa, kuri tobrīd laukuma centrā zīmēja Liepājas ģerboni. "Paši esam no no Viļņas, strādājam no rīta līdz vakaram, arī brīvdienās. Cerams, ka līdz pirmdienai krāsošanu būsim pabeiguši," teica Eimonts.

Liepājas mērs Jānis Vilnītis laikrakstam pauda, ka pašvaldība blakus jaunatklātajam laukumam plāno izvietot ārā trenažierus. "Pilsētā būs vēl viena sakārtota vieta, kur baudīt aktīvo atpūtu," teica J. Vilnītis.