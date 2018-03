Atslēgvārdi Dzīvības poga | palidziba

Liepājnieks Māris ar nepieciešamību pēc SOS iekārtas, kas ar vienu pogas nospiešanu var izsaukt palīdzību gados vecākam cilvēkam, saskārās pērnā gada vasarā. “Manai mātei jau krietni virs 80 gadiem. Viņa gan nav guloša, taču pa dzīvokli pārvietojas ar speciālas iekārtas palīdzību un ārpus mājokļa neiet,” stāsta vīrietis: “Neskaitāmas reizes dienā sazināmies, ja radās problēmas viņa vienmēr man zvanīja, jo bijām vienojušies, ka mobilo telefonu turēs rokas stiepiena attālumā.”

Taču pagājušā vasarā gadījies kas neparedzēts: “Mamma bija devusies uz vannas istabu, kur pakritusi un nespējusi saviem spēkiem piecelties. Nespēdams viņu sazvanīt, pametu darba pienākumus un steidzos uz mammas dzīvokli. Viņa uz grīdas bija nogulējusi stundas trīs.”

Atvieglojums bērniem un mazbērniem

Pēc šī negadījuma sirmgalvei bijusi nepieciešama mediķu palīdzība. Bet dēls, kamēr māte ārstējusies stacionārā, intensīvi meklējis iespējas, kā nodrošināties pret atkārtotām nelaimēm: “Ar stacionāro trauksmes pogu, ko piestiprina pie sienas, mums nepietiek, jo mamma nav guloša. Izsērfojos pa neskaitāmām mājaslapām internetā, bet pamatā piedāvājumā bija stacionārā poga un poga, kas karināma kaklā. Bet tas īsti nebija tas, ko vēlos, jo, visticamāk, šo pogu mamma, tāpat kā mobilo telefonu, var visu laiku nepaturēt sev klāt.”

Vietnē ebay.com vīrietis beidzot atradis savai situācijai piemērotāko risinājumu – komplektu, kurā ietilpst stacionārā, pie gultas novietojamā palīdzības izsaukšanas poga, kam komplektā nāk aproce ar pogu.

“Prāvu summu par šo ārzemju ražojumu samaksāju,” viņš atzīst: “Protams, stresa par mammu nu ir mazāk, bet viens mīnuss ir – iekārta darbojas kā rācija. Proti, kad mamma nospiež pogu, signāls nāk uz manu mobilo tālruni. Un baidos, kā problēmu risināšu gadījumā, ja būšu devies kur tālāk un nevarēšu operatīvi reaģēt.”

“Padzirdējis par Dzīvības pogu, iepazinos ar informāciju un esmu nolēmis pakalpojumu pasūtīt,” piebilst Māris: “Jo šī iekārta nodrošina, ka signālu saņem arī operators. Un tas nozīmē, ka gadījumā, ja pats nevarēšu nekavējoties reaģēt, palīdzību organizēs operators.”

Katram savs variants

Liepājas aktīvo brīvprātīgo meklētāju grupas “LBG.lv” viens no aktīvākajiem brīvprātīgajiem meklētājiem Voldemārs Linde, kurš sadarbojas ar bezvēsts.lv , Kurzemē bez maksas palīdz gan iekārtu uzstādīšanā, gan konsultē neskaidrību gadījumos: “Jo neskaitāmas reizes esmu saskāries ar situācijām, cik noderīga var būt šī iekārta.”

SOS pogas ilgāku laiku testējuši bezvēsts.lv pārstāvji: “Iekārtas tika izmantotas ne tikai treniņos, bet arī pazudušo cilvēku meklēšanā visā Latvijā. Bijuši vairāki gadījumi, kad tieši aproce ļāvusi operatīvi sniegt palīdzību.”

Viņš skaidro: “SOS poga ir palīgs tuviniekiem, ja ir kāds gados vecāks cilvēks, kuram mēdz būt veselības problēmas vai ir grūtības ar atmiņu. Protams, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un arī neredzīgajiem cilvēkiem, jo nav nepieciešams ne lasīt, ne ievadīt kādu ciparu kombināciju. Vienkārši jāsatausta poga un jānospiež tā.”

“Dzīvības poga nav Ātrā palīdzība,” viņš uzsver: “Tas ir atvieglojums cilvēkiem, kuri rūpējas par saviem gados vecajiem un slimajiem tuviniekiem. Šī iekārta palīdz uzturēt kontaktu un nepieciešamības gadījumā ļauj izsaukt palīdzību. Alternatīva telefonam, līdz kuram nelaimē nonākušais var nepaspēt, var nespēt ievadīt numuru un piezvanīt.

Turklāt pēc pieredzes varu teikt, ka vecāka gada gājuma cilvēki telefonu līdzi pa mājokli sev nenēsā. Un ja notiek nelaime, piemēram, cilvēks izkrīt no gultas, viņš līdz telefonam netiek.”

Ir divu veidu iekārtas – stacionārās un mobilās. Mājas komplektiņā ietilpst stacionārā ierīce, kam barošana tiek nodrošināta no elektrotīkla un kurā ir iebūvēti skaļruņi, jūtīgs mikrofons un, protams, trauksmes poga. Un no pretalerģiska materiāla izgatavota pulksteņveidīga aproce ar sarkanu pogu. Ja cilvēks spējīgs aiziet līdz stacionārajai iekārtas daļai, viņš nospiež tajā esošo pogu, ja ne, nospiež pogu aprocē, kas darbojas 100 metru rādiusā no kastītes.

Mobilā poga, kas ir kaklā karināma, piemērota aktīviem senioriem, uzskata V.Linde: “Kuri paši dodas iepirkties, iet pastaigās, pat sēņot. Viņi visbiežāk nevēlas, lai viņiem kāds palīdz, negrib apgrūtināt tuviniekus. Bet diemžēl nereti pārvērtē savus spēkus. Nospiežot pogu, pirmkārt, signāls aizies uz tuvinieka mobilo tālruni. Tikai tad, ja šis tuvinieks nebūs sazvanāms, signāls nonāks pie operatora.”

Jāpiebilst, ka mobilajā pogā ir ne vien skaļrunis un mikrofons, bet ir iebūvēta arī navigācija, līdz ar ko ir iespējams noskaidrot, kurā vietā cilvēks atrodas.

Ja būtu...

V.Linde ir pārliecināts: ja SOS poga būtu bijusi pensionārei, kuru pēc ilga laika atrada mirušu kāpās, un sirmgalvim, kuram sēņošana Karostā beidzās liktenīgi, vismaz meklēšanu tā būtu atvieglojusi: “Vai nu vīrietim, sajūtot, ka apmaldījies vai kļuvis slikti, būtu bijis iespējams nospiest pogu un izsaukt palīdzību, vai arī pēc GPS signāla viņu būtu operatīvi izdevies atrast meklētājiem.”

Diemžēl par velti SOS iekārtas nav. “Saprotu, ka Latvijas pensionāri paši to nevarēs atļauties, taču bērni un mazbērni saviem senioriem gan varētu mēģināt iekārtas sarūpēt,” domā meklētājs. Un lēš, ka būtu lietderīgi, ja šīs pogas vismaz vientuļajiem vecajiem cilvēkiem nākotnē sagādātu pašvaldības un Sociālie dienesti.