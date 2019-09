Spēcīgais vējš kavējis Karostas tilta izgriešanu satiksmei

Atslēgvārdi karostas tilts | laikapstākļi | vējš

Portāls liepajniekiem.lv saņēma kādas lasītājas jautājumu par to, kāpēc šodien, 17.septembrī, satiksmei bijis slēgts O.Kalpaka tilts. Apstāklis radījis nobīdes arī sabiedriskā transporta kustības grafikā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe skaidrojot situāciju, sacīja: "Nekādu būtisku problēmu nav. Tā kā ir vējains laiks, tilta izgriešana nedaudz ievilkās." Tas bijis aptuveni uz pusstundu. Šobrīd tilts satiksmei esot atvērts.

L.Ratniece-Kadeģe zināja teikt, ka šādas situācijas reizēm gadoties, un tilta izgriešana atpakaļ satiksmei varot ievilkties.

Liepājas Sabiedriskā transporta aģentūras direktors Uldis Zupa apstiprināja, ka dēļ izgrieztā tilta, kavējušies 22. un 25.numura mikroautubusi. Tiem nācies braukt apkārt, bet šobrīd jau mikroautobusu nobīdes laika grafikā esot izlīdzinājušās.

"Ja maršruts iet pāri izgriežamam tiltam, kuru ietekmē laikapstākļi vai vēl kaut kas, ir tikai loģiski, ka izmaiņas var būt. Un te nav mūsu varā kaut ko mainīt," U.Zupa atzina, ka tie acīmredzot bijuši ārkārtas apstākļi, jo ne bieži bijis tā, ka tilts izgriezts šķērsām un tā arī palicis. "Zinu, ka pie lieliem vējiem tiltu vispār neizgriež."

Mājas lapā liepaja-sez.lv vēstīts, ka O. Kalpaku tiltu noteiktajos laikos neizgriež, ja vēja ātrums pārsniedz 10 m/s vai arī tad, ja nav plānoti kuģu manevri.

Atgādinām, ka O.Kalpaka tilts kuģu satiksmei tiek izgriezts piecas reizes diennaktī. Un tas ir:

- no pl. 1 līdz 3

- no pl. 5 līdz 6.30

- no pl. 10.30 līdz 12

- no pl. 14.30 līdz 15.30

- no pl. 19.30 līdz 21

____________________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.