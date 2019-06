Atslēgvārdi spoku koks | līvi | jūrmalas parks

Jau ilgāku laiku Jūrmalas parkā izveidotais vides objekts "Spoku koks" liepājniekus un pilsētas viesus iepriecina tikai ar vienu leģendārās rokgrupas "Līvi" dziesmu – "Ozolam". Pārējās trīs noklausīties pagaidām nav iespējams.

2014. gada vasarā mākslinieka Reiņa Kuncīša darinātais "Spoku koks" ir viens no populārākajiem apskates objektiem Jūrmalas parkā. Pie tā ik dienu uz kādu no četriem soliņiem, lai noklausītos "Līvu" dziesmas, piesēž ne tikai liepājnieki, bet arī pilsētas viesi. Pašlaik no četriem rokgrupas skaņdarbiem iespējams noklausīties tikai vienu – "Ozolam". Šobrīd nav dzirdams ne "Dzelzgriezējs", ne "Dzimtā valoda", ne arī "Kādā brīnišķā dienā".

R. Kuncītis, kurš arī tagad gādā par to, lai ar "Spoku koku" viss būtu kārtībā, neesot bijis informēts, ka kāda no dziesmām vairs neskan. "Rīkosimies. Kopā ar Uldi Akselrodu iesim skatīties, kāpēc dziesmas vairs neskan. Visdrīzāk, ir divi iemesli – vai nu jārestartē audio programma, vai arī jānomaina alumīnija pogas, kuras savu laiku ir nokalpojušas," laikrakstam pastāsta R. Kuncītis, solot, ka tuvākajā laikā atkal būs dzirdami visi četri skaņdarbi.

Savukārt U. Akselrods, kurš rūpējas par audio sistēmas darbību, laikrakstam atzina, ka joprojām esot iecerēts izveidot mobilo aplikāciju, kas ļautu pilsētniekiem un viesiem noklausīties vairāk grupas "Līvi" skaņdarbu, arī tos, kuri redzami kokam apkārt esošajos bruģakmeņos.