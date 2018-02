Spriež par jauniešu nodarbinātību un pagaidu darbiem

NVA direktore Evita Simsone (no labās), NVA Liepājas filiāles direktore Dace Baumane un NVA direktora vietniece Aiga Balode ar Liepājas domes vadību pārrunāja kopīgi īstenotos projektus un problēmas.

Liepāju vakar apmeklēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un direktora vietniece Aiga Balode, lai ar pilsētas domes amatpersonām un uzņēmējiem klātienē apspriestu aktuālos nodarbinātības jautājumus.

Sarunās ar pašvaldības vadību galvenokārt pārrunāti projekti, kuru īstenošanā pašvaldība sadarbojas ar NVA, – algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu darbs vasarā, kā arī projekts "Proti un dari", kura mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, pastāstīja Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Rjabcevs.

Sarunās no pašvaldības puses izklāstītas tās problēmas, kas iezīmējušās līdzšinējos sadarbības projektos. Piemēram, tas, ka skolēnu darbs vasaras brīvlaikā Liepājā ir ļoti pieprasīts, tāpēc valsts dotēto darba vietu skaits būtu jāpalielina. Pašvaldības pārstāvji arī atzīmējuši, ka bieži pagaidu sabiedriskajos darbos tiek iesaistīti cilvēki, kas nav piemēroti šādu darbu veikšanai, – tādi, kuriem ir veselības vai atkarības problēmas. Tāpat būtu jārisina jautājums par to, lai projektam "Proti un dari" varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešu. Atvēlētais finansējums ļauj šajā projektā Liepājā iesaistīt vairāk nekā 200 jauniešus, bet pagaidām to izmantojuši vien nepilni 60.

NVA vadība apmeklēja arī uzņēmumus "Lauma Fabrics" un "ICotton", bet vizītes noslēgumā aktuālos darba jautājumus pārrunāja ar NVA Liepājas filiāles darbiniekiem.

NVA Liepājas filiāles apkalpojamā teritorijā šā gada janvāra beigās bija reģistrēti 3980 bezdarbnieki, to skaitā Liepājas pilsētā – 2687. Gada laikā bezdarbnieku skaits NVA Liepājas filiāles apkalpojamā teritorijā samazinājies par 1279 cilvēkiem. 2018. gada 12. februārī NVA Liepājas filiālē bija aktuālas 544 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas.