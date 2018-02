Atslēgvārdi sals | laikapstākļi | caurules | ūdensvads | aizsaluši ūdensvadi

Lielais sals šonakt paviesojies arī atsevišķu namu ūdenscaurulēs. LNA darbinieki devušies uz šoziem pirmajiem izsaukumiem, gatavi darbam ir arī SIA “Namu serviss Apse” speciālisti.

SIA “Namu serviss Apse” portāls noskaidroja, ka šī uzņēmuma apsaimniekotajās ēkās līdz šim sala izraisīti negadījumi šoziem nav bijuši. Taču iepriekšējos gados gan. Visbiežāk un visātrāk caurules – gan ūdensvads, gan kanalizācijas caurules – aizsalst vecajās koka mājās, skaidro SIA “Namu serviss Apse” darbinieki. Tāpat riska grupā ir telpas, kuras nav apdzīvotas.

“Ņemot vērā slikto pieredzi, esam iepriekšējos gados veikuši virkni pasākumu, lai pēc iespējas novērstu cauruļu aizsalšanu,” tā SIA “Namu serviss Apse” pārstāvis Andris Karelis: “Esam siltinājuši gan bēniņus un pagraba telpas, gan izolējuši caurules.”

Taču uzņēmuma darbinieki, kamēr vien turpināsies sals, regulāri apsekos ēkas. Jo, kā skaidro Andris Karelis: “Lielākais risks, ka caurules var aizsalt, ir tad, ja sala laikā pastiprinās vējš. Kā arī tad, kad temperatūra sāk mazliet paaugstināties. Kad aukstums sasniedz tā saucamo sienas rasas punktu.” Ne tik laba situācija ir lielākā mūsu pilsētas namu apsaimniekotāja SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) apsaimniekotajās ēkās, jo tieši LNA apsaimniekošanā ir visvairāk veco koka ēku.

Kā portālam pastāstīja LNA sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Puka, šorīt saņemtas divas sūdzības par aizsalušiem ūdensvadiem: “Lielākā aizsalšanas bīstamība ir vecajās ēkās, kur nav centrālās apkures un ūdensvads un kanalizācija ievilkta pēc ēku uzbūvēšanas un caurules atrodas kāpņu telpās, kas nav apsildāmas.”

Viena no ēkām, kur šorīt bija aizsalis ūdensvads, bija trīsstāvu dzīvojamā māja Zirņu ielā 45. Ūdensvads bija aizsalis vienā no dzīvokļiem.

Kā portālam atzina mājas iedzīvotājs, šī nav pirmā reize, kad ziemā aizsalst ūdensvads. Vīrietis stāstīja, ka šādās reizēs ierodas LNA darbinieki, kuri problēmu atrisina.

LNA remontbrigāde, kuru Ganību ielas 45.ēkā sastapa portāls, pastāstīja, ka šajā ēkā ne pirmo reizi aizsalis ūdensvads, kas uz vienu no dzīvokļiem ēkas pirmajā stāvā iet pa grīdas apakšu.

No dienesta auto izcēluši nepieciešamos instrumentus un iekārtas, vīri ķērās pie darba – attaisījuši viņiem jau zināmas lūkas grīdā, sāka sildīt aizsalušo ūdensvadu. “Atkausēšanai izmantojam celtniecības fēnu,” skaidroja viens no darbiniekiem, atzīstot: “Reizēm problēmu izdodas novērst pāris stundu laikā, reizēm tam nepieciešamas vairākas dienas. Viss atkarīgs no tā, cik garš caurules posms aizsalis.”

No ēkas Ganību ielā 45 LNA remontbrigāde tālāk devās uz māju Zirņu ielā 13. “Šie mums šoziem pirmie izsaukumi,” atzina montieri un iedzīvotājiem, kuri dzīvo vecajās mājās, ieteica: “Vajadzētu jau caurules un ēku siltināt, taču saprotam, ka bieži tam nepietiek naudas. Tāpēc vēlams stiprā salā ik pa laikam patecināt ūdeni, lai caurules neaizsaltu. Un periodiski kanalizācijā ieliet arī karstu ūdeni. Un noteikti neatstāt vaļā kāpņu telpas ārdurvis, tādējādi vismaz minimāli saglabājot telpā esošo siltumu.”