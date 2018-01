Atslēgvārdi stinšu svētki | juliannas pagalms

Nu jau par labu tradīciju kļuvušie Liepājas Stinšu svētki šoreiz notika Juliannas pagalmā un kvartālā, kuru ietver Kuģinieku, Dzirnavu un F.Brīvzemnieka iela.

No paša agra rīta savas vietas sāka iekārtot ēdinātāji, amatnieki un tirgotāji. Jau pirms pulksten 11 uz kvartāla pusi soļoja pirmie ieinteresētie apmeklētāji. Pasākumu dienas garumā vadīja ētera personība Egons Reiters.

Organizatori bija sarūpējuši dažādas izklaides. Piemēram, apmeklētāji ļoti labprāt piedalījās fotoinstalācijā, fotogrāfējoties žurnāla “Neķer lašus, ķer stintes” vākam un ar lielu prieku devās uz pagrabiņu, kur varēja bez maksas saņemt šķīvi stinšu zupas. Restorāna “Royal” pavāri bija izvārījuši 100 litrus šīs zupas. Citviet stintes tika ceptas turpat uz vietas un, samaksājot no 2 līdz 3 eiro par porciju, ļaudis baudīja karstas un aromātiskas zivis.

Uzrunātie tirgotāji sacīja, ka šauro ielu dēļ cilvēki tirdzniecības vietām vairāk gājuši garām, nevis apstājušies, lai kaut ko nopirktu. No Rīgas atbraukusī keramiķe Laila Avotiņa apsvēra, ka tirdzniecība tik raiti nenotiek, jo ir mēneša beigas un cilvēkiem maz naudas. Arī citu viedoklis līdzīgs: “Ļaudis iet garām, kaut ko pa retam nopērk, bet to, kas par velti, nodegustē ļoti labprāt.” Vēl kā mīnuss tika atzīmēta tirgotāju ierašanās no Lietuvas. Kā sacīja kāda maizes cepēja, liepājniece: “Vajadzētu taču mūsu pašu amatniekus, mājražotājus un mūsu tirgu sargāt, neatdot to kaimiņiem!”

Dienas garumā muzicēja Kristapa Šēnberga grupa, bet pulksten 17 uz skatuves kāpa apvienība “Astro’n’out”.

Daļa apmeklētāju sūkstījās, ka kvartāls un Juliannas pagalms neesot īsti piemērots šādam pasākumam, bet daļa tiešām priecājās par jauno vietu, jo atkal tiekot apdzīvots kāds jauns un interesants Liepājas nostūris. Kā sacīja viens no apmeklētājiem: “Šoreiz Stinšu svētkos viss tā kompakti vienuviet un cilvēki arī tā cieši, draudzīgi kopā!”