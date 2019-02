Sūce no kanalizācijas akas pie “Ostmalas” likvidēta

Atslēgvārdi kanalizācijas sistēma | tirdzniecības centrs | ostmala | rimi

Portāls saņēma lasītāja vēstuli, kurā tas pauda sašutumu, ka pie tirdzniecības centra “Ostmala” no kanalizācijas akas uz ielas izplūst šķidrums. “Kas notiek pie “Rimi Ostmala,” raksta lasītājs: “Tur jau otro nedēļu no kanalizācijas akas izplūst samazgas. Iespējams, no “Lotte kafe” traukūdeņi. Tek uz gājēju ietves, viss ir slidens un smirdīgs.”

Portāls pārliecinājās, ka lasītāja aprakstītā kanalizācijas aka ir zālienā iepretim degvielas uzpildes stacijai “Neste”. No kanalizācijas akas patiesi izplūst ūdens, taču smaka nebija novērojama.

To, ka pēdējās dienās nav bijusi jūtama smaka, portālam pauda arī tuvumā dzīvojošie un strādājošie, kuri vairākas reizes dienā pārvietojas pa ietvi garām akai.

“Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa portālam atzina, ka uzņēmums par nedienām nav bijis informēts. Un stāsta, ka problēma atrisināta: “Jau aizvadītās piektdienas vakarā, tūdaļ pēc informācijas saņemšanas, pateicoties vērīgajam lasītājam, problēmu novērsām.”

Un skaidro: “Vienā no tirdzniecības centra kanalizācijas akām tika novērota tehniska problēma, kas, sadarbībā ar uzņēmumu “Liepājas ūdens”, tika operatīvi novērsta.”