Mazliet pavēsa, taču bez lietus un zem zvaigžņotām debesīm aizvadīta Jāņu nakts. Gada īsākajā naktī daudzi cilvēki bija nosvinējuši saulgriežus un Līgo vakarā turpināja baudīt vasaru, labu kompāniju un izpriecas. Liepājā šogad līgošana notika atpūtas parkā "Pērkone", kur svinētāju bija tik kupls pulks, ka jāņusieram nebija kur nokrist.

Parkā zem kokiem, kā arī uz siena ķīpām bija ērti iekārtojušās gan ģimenes, gan draugu kompānijas. Samērā maz bija cilvēku ar vainagiem galvā. Uz piknika segām bija bagātīgi saklāti galdi, uz mazajiem griliem kārdinoši smaržoja gaļa. Bērni lēkāja piepūšamajās atrakcijās un piedalījās citās izklaidēs. Daudzi svinētāji skatījās Liepājas Tautas teātra izrādi "Sievu kari ar Belcebulu" un juta līdzi A. Brigaderes varoņiem, kas centās panākt, lai vīriem būtu labākas attiecības ar sievām, ne ar zaļo pūķi. Balli līdz rīta gaismai spēlēja grupa "Jūrkant".

Ļoti labi, ka pilsētniekam ir šāds pasākums, kurp atnākt, uzskata liepājnieki Solvita un Aldis Rubīni. Jau pagājušajā gadā Jāņus svinējuši atpūtas parkā "Pērkone". "Nav mums tādu lauku māju, esam pilsētnieki," teica Solvita. "Šogad ir krietni vairāk cilvēku, pagājušajā gadā nebija tik daudz." Rubīnu pāris atzina, ka šeit programma esot forša un daudzveidīga, paredzēta dažāda vecuma cilvēkiem. Bērniem ir atrakcijas, var aiziet paspēlēties, vecāka gadagājuma cilvēki var teātra izrādi noskatīties. Solvita un Aldis 21. jūnijā, īstajā datumā, jau nosvinējuši vasaras saulgriežus Ziemupē, taču tas svinēt vēlreiz netraucējot. "Nedaudz ir atšķirīgi," par saulgriežiem un Līgo vakaru teica Aldis. "Īstie saulgrieži ir vairāk dvēselei, šie ir svētki miesiskām baudām," pastāstīja Solvita.

Saulgriežu svinēšana 20. vai 21. jūnijā, gada īsākajās naktīs, kļūst arvien populārāka. Tradicionālās kultūras kopēji uzsver, ka Jāņi ir jāsvin, katram iesaistoties svētku norisēs, nevis jānoraugās no malas. Ik gadus saulgriežu rituālus rīko Ziemupē, Papē un citviet. 21. jūnijā Papes Ķoņu ciema zvejnieka sētā "Vītolnieki" notika vainagu vīšana un rotaļas, lāpu gājiens uz jūru un saules pavadīšanas rituāls. Šeit lielākā daļa līgotāju bija tautas tērpos un ar pašu darinātiem vainagiem. No Rīgas uz Papi bija atbraukusi Linda Vizbule ar meitām Annu un Loti. "Šeit pirms gadiem septiņiem esam bijušas, zinām, kā notiek saulgriežu rituāls. Ļoti gaidām gājienu uz jūru un ugunskuru," pastāstīja Linda. Parasti sanākot svinēt tikai 23. jūnijā, jo saulgrieži iekrīt darbdienās, kad netiekot prom no Rīgas. "Piedomāju par to, ka mums būtu tieši saulgrieži jāsvin. Īsti nesaprotu, kāpēc svin tos Jāņus. Ja jau ir tā īstā nakts, tad jāsvin īstā," viņa teica.