Svētki latviešu valodai

Atslēgvārdi diktāts | latviešu valoda

III pasaules diktāta rakstīšanas svētkos kopā ar citiem Latvijas latviešu valodas kopējiem to klātienē rakstīja 62 liepājnieki. Diktāts notika Liepājas Universitātes mācību korpusā K. Valdemāra ielā. Īpašu tekstu "Vakariņas ar Oliveru" diktātam bija sagatavojis rakstnieks un publicists Nils Sakss. To lasīja skolotāji, kuri ikdienā māca latviešu valodu jaunajiem liepājniekiem, – Līga Kalugina no A. Puškina 2. vidusskolas, Līga Šilova no 12. vidusskolas un Antra Zomerfelde no Katoļu pamatskolas. Pārbaudīt savu prasmi rakstīt pareizi un glīti vēlējās dažāda vecuma cilvēki, vecākajai rakstītājai bija 77 gadi, jaunākajai – 11. Apmēram puse dalībnieku kā savu dzimto valodu bija norādījuši krievu valodu. "Diktāta rakstīšana parādīja to, kāda mūsu valstī kopumā ir situācija ar valodas tīrību un pareizrakstību," pārdomās dalījās skolotāja Baiba Lāma, kura piedalījās kā diktāta rakstīšanas rīkošanā, tā tekstu labošanā. "Vispirms gribu uzsvērt, ka tie cilvēki, kas atnāca, bija ļoti pozitīvi noskaņoti un darīja to ar patiesu prieku. Starp rakstītājiem bija tādi, kas bija piedalījušies jau pagājušajās reizēs un gribēja pārliecināties, vai prasme ir uzlabojusies. Bija arī manu audzēkņu vecāki, kuri, acīmredzot, vēlējās redzēt, kā viņiem veicas ar diktātu. Varu teikt, ka šāds pasākums noteikti ir nozīmīgs. Pirmkārt, tas vēlreiz akcentē sabiedrībā valodas prasmes nozīmi, otrkārt, liek pievērst uzmanību pareizrakstībai, kura, jāteic, klibo gan šo rakstītāju vidū, gan visā sabiedrībā. Un, treškārt, tas ir lielisks sabiedrības saliedētības piemērs." Pilnīgi bez kļūdām tekstu bija uzrakstījusi Agita Zuļģe, kuras rokrakstu atzina par pašu glītāko. Starp tiem, kas vismazāk kļūdījās, bija Kristīne Biezā un Lāsma Jūrmale, kā arī Nadežda Jurčenko, Alīna Kurišova un Maija Strazda, kuras kā savu dzimtu valodu bija norādījušas krievu valodu. Kamēr gaidīja, kad diktātus izlabos, koncertēja vokālais ansamblis "Gaismiņa", kas bija ļoti labs un emocionāls rakstīšanas svētku noslēgums.