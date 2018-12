Atslēgvārdi vugd | ugunsdrošība | advents | ziemassvētki | gadu mija | dūmu detektori

Ziemassvētkos un gadu mijā teju ikkatrā mājā tiek dedzinātas svecītes, rotātas eglītes, gatavoti svētku ēdieni, kurinātas krāsnis, kā arī svētki padarīti spilgtāki ar pirotehnisko izstrādājumu palīdzību.

Diemžēl VUGD statistika liecina, ka ik gadu Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās vairāki cilvēki cieš vai pat iet bojā.

Piemēram, aizvadītā gada svētku dienās gāja bojā divi cilvēki, bet cieta seši, savukārt 2016.gada svētkos gāja bojā divi cilvēki, bet cieta četri, stāsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vendija Pikše.

“VUGD norāda, ka neapdomība ir viens no galvenajiem iemesliem cilvēku bojāejai ugunsgrēkos – lielu daļu šo traģisko nelaimju varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas elementāras ugunsdrošības prasības,” viņa uzsver.

Sveces liesma – skaista, bet bīstama

2017.gadā ugunsdzēsēji glābēji devās dzēst 23 ugunsgrēkus, kuru iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar bez uzraudzības atstātām degošām svecēm, Adventa vainagiem vai eglēm.

Šogad reģistrēti jau vairāk nekā 10 ugunsgrēki, kas izcēlušies bez uzraudzības atstātu sveču dēļ, un tajos ir cietis viens cilvēks.

Lai svētkus neaptumšotu traģiski nelaimes gadījumi, VUGD aicina neaizmirst par drošību un elementārām ugunsdrošības prasībām, kuru ievērošana neprasa lielu piepūli.

“Lai no aizdegtas sveces neizceltos ugunsgrēks, atcerieties, ka pirms sveces aizdegšanas tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un jāizlasa klāt pievienotā lietošanas instrukcija; sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas un nav vēlams sveci novietot citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem; degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc tā jānovieto drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un mēbelēm, audumiem, aizkariem u.c.,” stāsta VUGD pārstāve.

Un turpina: “Degošas sveces nedrīkst atstāt bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas. Dekoratīvās želejveida sveces ar dažādiem dekorējumiem nav paredzētas dedzināšanai. Svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un no tām viegli var uzliesmot egle vai tās dekorācijas, tāpēc aicinām labāk svecīšu vietā eglītē iekārt svētku virtenes, nevis iededzināt svecītes!”

Piesardzīgi jākurina krāsnis un kamīnus

Viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem ir tieši cietā kurināmā apkures iekārtu nepareiza ekspluatācija, liecina glābēju apkopotā informācija.

“Tāpēc svētkos, kurinot pirtiņu, krāsni vai kamīnu, neaizmirstiet ievērot drošības noteikumus,” aicina Vendija Pikše: “Nekuriniet un neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus. Aizdegšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus, bet kurināmo un citus degtspējīgus materiālu apkures iekārtas durtiņu priekšā novietojiet ne tuvāk par 1,2 metriem.”

“Nekuriniet apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus, kā arī nededziniet ķīmiski apstrādātu koksni, finieri, skaidu plātnes, krāsotus vai lakotus dēļus, krāsainu papīru vai plastmasu, jo, tiem degot, var rasties indīgi izgarojumi,” viņa turpina: “Nenovietojiet uz un pie apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus un materiālus, piemēram, nežāvējiet drēbes un apavus.”

Un piebilst: “Ja apkures iekārtu iekuriniet tikai svētku laikā, pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu.”

Lai mirdzošās gaismiņas nepārvēršas liesmās

Ugunsdzēsēji glābēji piekrīt, ka krāsainas spuldzītes dažnedažādos toņos izrotā jebkuru eglīti vai svētku telpu, tomēr jāatceras, ka arī to nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku.

“Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus vai virtenes, aicinām pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un lietot tikai tām paredzētos apstākļos – virtenes, kas paredzētas lietošanai iekštelpās, nelietot pagalma vai mājas fasādes greznošanai. Kā arī, ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas,” tā VUGD pārstāve.

Pirotehnika - neprognozējamā ugunspuķe

Daudzi svētku svinētāji bieži vien savus svētkus bagātina ar krāšņu un krāsainu salūtu, tomēr pirotehnikas lietošanas noteikumu pārkāpšana un pārgalvība var svētku sagaidīšanu pārvērst traģēdijā, atzīst glābēji.

Piemēram, 2016.gada nogalē, dedzinot daudzstāvu dzīvojamās mājas balkonā pirotehniskos izstrādājumus, cieta cilvēks, bet citviet, pirotehniskajiem izstrādājumiem ielidojot balkonos, aizdegās sadzīves mantas un pats balkons.

“Lieliska svētku lasāmviela – pirotehnisko izstrādājumu lietošanas instrukcija,” teic V.Pikše un iesaka: “Ja svētkos plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties pirms svētkiem iztīriet māju balkonu un pagalmu no viegli degošām lietām, jo kaimiņu šautā raķete vai nevērīgi izmestais izsmēķis var nokrist uz balkona vai pagalmā un izraisīt ugunsgrēku.”

“Pirotehniku iegādājieties tikai sertificētos veikalos un pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību, to ievērojiet un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu,” viņa turpina: “Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un nelietojiet pirotehniku vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu, gāzes vai degvielas balonu, degvielas uzpildes staciju tuvumā, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām. Pirms raķešu palaišanas novietojiet tās uz stabilas virsmas, lai tās neapgāztos un gadījumā, ja pirotehnikas raķetes nav nostrādājušas, tās atkārtoti neaizdedziniet!”

Un piebilst: “Gadījumā, ja esat nolēmis doties vērot kāda kaimiņa svētku salūtu, centieties atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājumu palaišanas vietas, jo tā varat pasargāt sevi no smagām apdeguma traumām pirotehnikas iedarbināšanas procesā radušās kļūmes dēļ!”

Par bērnu drošību aicina rūpēties īpaši

Ziemassvētku un Jaunā gada svinību laikā nedrīkst aizmirst par bērniem, uzsver glābēji: “Viņi šos svētkus gaida vairāk par citiem, tāpēc pirms svētku svinēšanas atrodiet laiku, lai ar bērniem pārrunātu drošības jautājumus.”

Glābēji, gatavojoties svētkiem, iesaka bērniem uzticēt veikt nelielus darbiņus, visu laiku paturot bērnus redzeslokā un uzmanot. Aicina neatstāt mazus bērnus vienā telpā ar iedegtu kamīnu vai krāsni, kā arī lielākiem bērniem neuzticēt apkures ierīces iekurināšanu: “To drīkst darīt tikai pieaugušo klātbūtnē un ievērojot īpašu piesardzību.”

Tāpat VUGD atgādina, ka pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts lietot bērniem.

Detektors dāvana drošībai

“Ziemassvētki ir tas laiks, kad daudzi no mums domā, kā iepriecināt savus mīļos un tuvos ar dāvanām. VUGD ieskatā viena no labākajām dāvanām svētkos ir dūmu detektors, jo tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā laikus pamanīt iespējamo ugunsnelaimi un, līdz ar to, pasargāt sevi un līdzcilvēkus,” tā ugunsdzēsēju glābēju vārdā V.Pikše.

Glābēju pieredze rāda, ka visbiežāk traģiskākās ugunsnelaimes notiek tieši naktīs, kad cilvēki guļ, jo cilvēks miegā nejūt dūmus: “Toties dzird skaņas, tāpēc dūmu detektors ļauj savlaicīgi pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un savlaicīgi pamest degošās telpas. Parūpējies, lai tev mīļa un tuva cilvēka dzīve būtu drošāka – uzdāvini dūmu detektoru!”

VUGD visiem vēl drošus svētkus. Taču atgādina: “Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!”