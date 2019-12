Tarifu kritums uzlabos konkurētspēju

Ekonomikas ministrija pamazām virzoties uz to, lai samazinātu arī citus "nepamatoti uzpūstus tarifus", arī medikamentu cenas, skaidroja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (no kreisās). Ēriks Pucens (no labās) pauda, ka, viņaprāt, novada administratīvajam centram jābūt Liepājā, tikmēr vairāki klātesošie uzskatīja, ka tomēr Grobiņā.

Atslēgvārdi ekonomikas ministrs | vizīte | diskusija

Vien mazāk par desmit cilvēkiem pagājušās nedēļas nogalē Liepājas Latviešu biedrības namā bija ieradušies uz diskusiju ar ekonomikas ministru Ralfu Nemiro un Saeimas deputātu Ēriku Pucenu ("KPV LV"). Tomēr, neraugoties uz pustukšo kamerzāli, tikšanās laikā izskanēja daudzi jautājumi gan par ekonomikas nozari, gan arī reģionālo reformu.

Vizītes laikā Liepājā ekonomikas ministrs apmeklēja uzņēmumu "RT Metāls" un tikās ar Liepājas domes un SEZ vadību, pārrunājot arī bijušā "Liepājas metalurga" teritorijas attīstības plānus. "Kurzemes Vārdam" ministrs klāstīja, ka "Metalurga" jautājums lielā mērā ir atrisināts, proti, uzņēmuma teritorija tiks attīstīta kā industriālais parks, tajā pašā laikā paredzot iespēju arī metalurģijai. "Taču cita veida metalurģijai ar augstāku pievienoto vērtību un ar vides prasību ievērošanu, kas ir ļoti svarīgi," atzīmēja R. Nemiro.

Viņš klāstīja, ka joprojām notiekot sarunas ar potenciālo investoru par valstij piederošā elektrotēraudkausēšanas ceha un tā iekārtu izmantošanu, proti, bijušajā "Metalurga" teritorijā varētu ražot alumīniju, kas "nav tik nedraudzīgi videi un nav tik energoietilpīgi".

"Taču nedomāju, ka sarunas mums jāturpina ilgi. Gadījumā, ja tām nebūs rezultāta, no elektrotēraudkausēšanas krāsns būs jāatvadās – tā vai nu jāsagriež metāllūžņos, vai arī atsevišķi jāpārdod".

Ministrs prognozē, ka sarunas varētu noslēgties nākamā gada vidū.

Diskusijas laikā Liepājā ministrs klātesošajiem stāstīja par padarīto uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. "Varam lepoties, ka no nākamā gada 1. janvāra izpildījām to, ko solījām martā, proti, visiem gala lietotājiem, kā uzņēmējiem, tā mājsaimniecībām, samazināsies elektrības sadales pakalpojuma tarifs," pauda R. Nemiro, norādot, ka līdz ar to ir sperts liels solis Latvijas uzņēmēju konkurētspējas uzlabošanā.

"Vēlējāmies, lai tarifs tiktu samazināts par 15 procentiem, taču Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma citu lēmumu," sacīja ministrs.

No nākamā gada samazināsies arī dabasgāzes tarifi, tāpat R. Nemiro pauda gandarījumu, ka no 1. janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite būs tikai digitāla un iedzīvotājiem vairs nebūs jāiet no vienas iestādes uz nākamo. Turpmāk šī procedūra būšot ātrāka, lētāka un efektīvāka. Tāpat pēc nesen izskanējušā būvniecības karteļa skandāla aktualizējies jautājums par būvnormatīviem un godīgu konkurenci. "Esam uzsākuši sistēmas sakārtošanu, jau vairs nerunājot tikai par būvniecību, bet publiskajiem iepirkumiem kā tādiem, jo bieži esam redzējuši, ka konkrētie nolikumi uzrakstīti konkrētai precei vai pakalpojuma sniedzējam."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 5. decembra numurā.