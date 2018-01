Dzīvojamās mājas Tērauda ielā, kur sestdienas, 6.janvāra, vakarā izcēlās ugunsgrēks, daļēji nopostot māju un vairākas ģimenes atstājot bez pajumtes, iedzīvotāji ir izmisumā – nepilna gada laikā mājā jau otrreiz izcēlies ugunsgrēks un iemītnieki ir neapmierināti ar apsaimniekotāja rīcību.

Portāls jau informēja, ka 6.janvārī pēc astoņiem vakarā ugunsgrēks izcēlās divstāvu koka dzīvojamā mājā Tērauda ielā. Ieradušies izsaukuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja ka izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks – dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka ugunsgrēka dzēšanu un cilvēku evakuāciju un glābšanu.

Kā portālam pastāstīja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa, ugunsnelaime tika lokalizēta pulksten 21.15. bet pilnībā likvidēta tikai pēc pusnakts 7.janvārī pulksten 00.19.

Pirms glābēju ierašanās no ēkas jau bija evakuējušies pieci cilvēki un policijas darbinieki no piedūmotajā telpām bija izglābuši divus cilvēkus. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas otrā stāva izglāba vēl divus cilvēkus, kuri bija cietuši. Izglābtie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē un stacionēti. Tāpat ugunsdzēsēji glābēji no pirmā stāva evakuēja piecus cilvēkus, kā arī suni ar kaķi.