Atslēgvārdi Nataļja Vecvagare | liepājas partija

Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša biroja vadītāja Nataļja Vecvagare pirmdienas vakarā paziņoja, ka nolēmusi apturēt savu darbību Liepājas partijas valdē, kurā viņa ievēlēta sestdien. N. Vecvagare "Kurzemes Vārdam" skaidro, ka tas ir viņas lēmums un nekāda spiediena no domes vadības šādi rīkoties nav bijis. "Vienkārši uzskatu, ka tas ir godīgi pret visām pusēm," sacīja domes priekšsēdētāja biroja vadītāja.

Apturēt savu darbību Liepājas partijas valdē viņa nolēmusi, lai izvairītos no iespējamām interpretācijām par interešu konfliktu. "Šobrīd manā dienaskārtībā ir darbs pašvaldībā un tas man ir svarīgāks. Tas, ka tiku izvirzīta darbam Liepājas partijas valdē, man bija liels pārsteigums, nevienā brīdī to nebiju gaidījusi. Arī to, ka tik daudz partijas biedru par mani nobalsos. Protams, es šo uzticību novērtēju. Taču kamēr esmu priekšsēdētāja biroja vadītāja, uzskatu, ka man jākoncentrējas uz darbu, ko es daru pašvaldībā".

N. Vecvagare arī pauda, ka šobrīd viņas plānos nav aktīvi iesaistīties politikā, taču pilnībā šo domu "putekļu plauktiņā nenoliktu".

"Tas, ka cilvēki tic, ka varu izdarīt ko vairāk, ļauj par to aizdomāties. Varbūt, ka ir vērts kaut ko politikā arī pamēģināt".

J. Vilnītis par sava biroja vadītājas ievēlēšanu Liepājas partijas valdē bijis pārsteigts. Taču jautāts, vai, viņaprāt, tas vērtējams kā interešu konflikts, pauda: "Es domāju, ka tas vairāk ir ētisks jautājums, jo aicinot vadīt mēra biroju, es zināju, ka Natālija ir Liepājas partijas biedre, taču tādi domē ir ļoti daudzi. Es novērtēju viņas pieredzi, zināšanas un prasmes. Tās man ir ļoti palīdzējušas. Esmu priecīgs par šo viņas lēmumu [apturēt savu darbību Liepājas partijas valdē] un to, ka varam darbu turpinās. Es viņai uzticos".

Tikmēr Liepājas partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks saistībā ar N. Vecvagares ievēlēšanā Liepājas partijas valdē aicina nemeklēt nekādas sazvērestības teorijas, jo nekādu slēptu motīvu tam tiešām neesot: "Viņa ir jau daudzus gadus bijusi mūsu partijas biedre, to nekad nav slēpusi un kongresā paši biedri viņu ievēlēja ar nepārprotamu balsu vairākumu. Es domāju, viņa vienmēr ir bijusi ļoti aktīva ar dažādiem sociāliem projektiem, daudz palīdzējusi arī dažādām nevalstiskām organizācijām, patiesi iesaistījusies tur, kur varējusi kaut palīdzēt, acīmredzot tādēļ partijas kongresā biedri viņai uzticējās un iebalsoja valdē. Ņemot vērā viņas amatu Jāņa Vilnīša birojā, mēs esam arī ar Jāni izrunājuši šo situāciju, lai tā nevienam neradītu nekādas domstarpības. Mēs galu galā Liepājas pilsētas domē kopīgi strādājam koalīcijā un esam izveidojuši tādu modeli, kurā sadarbojamies, nevis cenšamies cits citam sprunguļus riteņos likt. Šodienas pasaule māca, ka labāko rezultātu var iegūt tad, kad apvieno spēkus, nevis izšķiež savstarpējos konfliktos".