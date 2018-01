Atslēgvārdi tramvaja tilts | rekonstrukcija | lielā iela | plēves būda

Tramvaja tilta rekonstruētāji uzcēluši garu plēves būdu gan uz tilta, gan arī mazākas mājiņas būvobjektā Lielajā ielā un Rīgas ielā. Siltumnīciņās rosās celtnieki, izmetušies T kreklos, kamēr garāmgājēji satinušies ziemas mēteļos un biezās šallēs.

Plēves namiņi uzbūvēti, lai nodrošinātu nepārtrauktus darba apstākļus – pastāsta tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas ģenerālbūvnieka, SIA "Rīgas tilti" pārstāvis Edgars Jurševics. Siltumnīcās ievietoti sildītāji un turas apmēram plus 10 grādus silts gaiss. Tas nepieciešams, lai uz tilta varētu veikt darbus, kādus sala laikā citādi nebūtu iespējams veikt – celtnieki līmē hidroizolācijas slāni, kas aizsargās tilta laiduma konstrukcijas no ūdens un korozijas. Šodien zem tilta siltumnīcu jumtiem liks nākamo – betona kārtu. Tai nav obligāti nepieciešams siltums, taču pēc tam uz betona liks zemsliežu gumijas, un arī šim procesam nepieciešama temperatūra plusos, skaidro E. Jurševics. Rīgas ielā un Lielajā ielā uzbūvētajās siltumnīcās veido hidroizolācijas slāni uz zemsliežu betona plātnēm. Izolācijas slānim, kurš gatavots no bitumena lietās emulsijas, būs jāpasargā betona plātnes no sālsūdens, kāds ielās rodas, brauktuves uzturot ziemā, kad tās apstrādā pret apledošanu.

"Vairāk par sniegu mūs ietekmē sals. Vietās, kur vēl grunts jādemontē, tā jākaļ nost. Esam arī ledu kausējuši, lai nesabojātu izceļamo bruģi un to vēlāk varētu likt atpakaļ," saka E. Jurševics. Celtnieki sagaidot, ka februāris būs silts un būvdarbus varēs netraucēti turpināt, kā tas notiek arī tagad. Februāra beigās vēlas palaist tramvaju pa jaunajām sliedēm. Savukārt Lielās ielas pāra numuru pusē (jeb jūras pusē) turpināsies inženierkomunikāciju – lietusūdens un sadzīves kanalizācijas izbūve līdz pavasarim, un tikai aprīlī vai maijā, kad gaisa temperatūra būs sasniegusi apmēram plus 10 grādus, šajā pusē uz brauktuves varēs klāt jauno asfalta kārtu. Tikai pēc tam būvdarbi sāksies ielas otrajā pusē.