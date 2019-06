Tīrība svētdienā nav neiespējamā misija

Atslēgvārdi pilsētvide | atkritumi | setnieki | pilsēta

Vasaras nedēļu nogalēs pēc izklaižu naktīm Liepājas centra ielas kļūst nepatīkami netīras. Lielajā ielā pie Jūras ielas krustojuma vējš tad mēdz svaidīt šurpu turpu tukšus uzkodu iepakojumus, arī Zivju iela piesvaidīta atkritumiem, Rožu laukumā kāds izvēmies. Ko darīt, lai centrs būtu tīkams arī svētdienā?

Katrā konkrētajā vietā situācija ir citāda. Katras mājas īpašnieki vai pārvaldnieki ar saviem sētniekiem vienojušies par konkrētu darbu un darbdienām. Svētdienas parasti ir brīvdienas arī viņiem. Pie mājas Lielajā ielā 2 lielu teritoriju uzkopj šī nama sētnieks Toms Kleins. Ietve ir plata, ko darīt – daudz. Vai sētniekam šeit vajadzētu strādāt arī svētdienā? Garāmgājējam, ap kuru danco saldējuma papīri un citi tukši iesaiņojumi, var šķist, ka vajadzētu gan! Bet SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" pārstāve Ieva Puka ir citās domās. Viņa aizrāda: tie ir publiski atkritumi, kāpēc lai šīs mājas iedzīvotāji maksātu par gružiem, kurus uz platā trotuāra atstāj garāmgājēji, citi pilsētnieki un tūristi? Vai taisnīgi, ka mājas iedzīvotājiem tie jāvāc un jāizved par savu naudu pat svētdienās? Atkritumu apsaimniekošana nav lēta. Tādās lielās publiskās vietās atkritumu daudzums ir problēma. Varbūt par maz ir publisko atkritumu urnu? Te pašvaldībai būtu jāiesaistās, spriež I. Puka. "Pašvaldības policijai būtu jākontrolē ielu tīrība arī svētdienu rītos," viņa spriež.

"Sētniekiem ir savs grafiks, man gribas viņus aizstāvēt. Varbūt noteiktās teritorijās uzkopšanai tomēr ir vajadzīgi papildspēki.

Šis darbs ir viens no grūtākajiem un nepateicīgākajiem. Esi savu platību uzkopis, bet pēc pusstundas kāds tur kaut ko ir nometis un viss tavs darbs ir zudis! Nebūtu godīgi visu problēmu atstāt uz sētnieka pleciem vien. Varbūt šādā vietā būtu nepieciešami pat divi sētnieki, bet vai par tādas lielas vietas tīrīšanu jāmaksā tikai šīs blakusmājas iedzīvotājiem?" retoriski jautā I. Puka.

Otra raksturīga vieta, kas svētdienu sagaida piegružota, ir Zivju iela, kvartālā pie Mūziķu slavas alejas, kas ir tūristu iecienīts apskates objekts. Šeit par ielas un ietvju uzkopšanu atbild ēku īpašnieki, viņiem katram no savas puses jāgādā, lai iela ir tīra līdz vidum – skaidro Komunālās pārvaldes Komunālās nozares vadītājs Juris Muskats. Piegružošanas problēmu atzīst Monta Magone, "Tiamo Grupas" valdes locekle. Uzņēmums nesen bijušajā rokkafejnīcā atvēra bāru "Cukurfabrik'" un picēriju, turpat sācis darboties arī ātrās ēdināšanas restorāns "Hesburger". "Vējš arī dara savu, salvetes nes pa gaisu," teic M. Magone, "neesam lūguši saviem viesmīļiem papīrus uzlasīt biežāk kā reizi stundā." Viņa arī atzīst, ka atkritumu piederību droši vien arī nevar noteikt – ja iepakojumi un citi gruži tiek nesti no ielas vienas puses uz citu vai atpakaļ. M. Magonei šķiet, ka vieglāk Zivju ielas sakoptību varētu atrisināt, ja to šeit tomēr uzņemtos viens – pašvaldība, bet namu īpašnieki par to varētu maksāt. Kur atbild daudzi, tur kārtību nodrošināt ir grūtāk, viņa uzskata. "Mūsu pusē sētnieks tīra trīsreiz nedēļā, ikdienā pieskata "Čili Picas" direktors ar viesmīļiem," M. Magone vēlāk atraksta īsziņā.

Pie "Cukurfabrik'" ir vairākas atkritumu tvertnes, bet bez tām Zivju ielas otrā pusē ir vēl tikai viena. "Mūsu sabiedrībai vēl ir kur augt," viņa spriež.

Vietās, kur uz trotuāra ir veloceļš, par ietves sakopšanu atbild Komunālā pārvalde. Publisku sarīkojumu laikā un pēc tiem, arī brīvdienās sakopšanu organizē Komunālā pārvalde, kuras uzdevumā to dara SIA "Tranzīts L". Pārvaldes vadītāja vietnieks Ģirts Reinbergs atzīst, ka problēmu šajā jomā ir gana.

"Ļoti liela problēma ir dabūt sētnieku vispār. Galvenokārt tie ir pirmspensijas vecuma cilvēki. Bieži vien jaunatnācēji ilgāk par pirmo algu nenoturas.

Ja liktu sētniekiem strādāt katru svētdienu, tās viņiem būtu pārstrādātas stundas, par to jāmaksā dubulti, tāpat kā dubulti maksā par sakopšanu pēc publiskiem sarīkojumiem nedēļu nogalēs."

Ģ. Reinbergs arī ir skeptisks, ka pašvaldība varētu uzņemties kopšanu pie kādas atsevišķas mājas teritorijas, pat ja šis nams ir tādā vietā, kur pa plašu trotuāru pastāvīgi staigā daudz cilvēku, arī ir liela satiksme pirms vai pēc dažādiem sarīkojumiem. "Tad tas būs precedents, un to pašu gribēs arī citi ēku īpašnieki," viņš aizrāda.

Tomēr viena laba ziņa viņam ir gan. Komunālā pārvalde ir pasūtījusi simt jaunu atkritumu urnu ar aizveramu vāku. Augustā tās varēs izvietot Vecliepājā – pilsētas centrā, promenādē, Jūrmalas parkā, un tās būšot pietiekami dziļas, lai atkritumiem pietiktu vietas un lai ne putni, ne kaķi, ne žurkas tos nevilktu laukā. "Ja būs labas, nākamgad varēsim prasīt finansējumu vēl tādām," viņš saka.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 13.jūnija numurā.