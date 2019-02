Atslēgvārdi goda liepājnieks | gada liepājnieks | andžils remess

Tieši Liepājas dzimšanas dienā, 18.martā, norisināsies svinīgais pasākums “Goda un Gada liepājnieks”. Lai suminātu un pateiktos tiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu un sasniegumiem veidojuši Liepāju labāku un atpazīstamāku, tradicionāli koncertzālē “Lielais dzintars” suminās Goda un Gada liepājniekus. Titulu “Goda liepājnieks” šogad saņems laikraksta “Kurzemes Vārds” Goda redaktors Andžils Remess, informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Lai apmeklētu svinīgo ceremoniju, uz to ir jāizņem ielūgums. Plašākam interesentu lokam ielūgumi uz pasākumu būs pieejami no 5.marta koncertzāles kasē. Savukārt no trešdienas, 27.februāra, ielūgumus uz pasākumu varēs saņemt iepriekšējo gadu apbalvojuma “Gada un Goda liepājnieks” saņēmēji. Katra persona var saņemt divus ielūgumus, jo to skaits ir ierobežots.

Apbalvošanas ceremonijā “Goda un Gada liepājnieks” tiks sumināti 15 Gada liepājnieki un Goda liepājnieks. Balsojumā par populārāko Gada liepājnieku saņemtas kopumā 2330 balsis, no tām 320 balsis saņēmis uzvarētājs, kurš tiks paziņots svinīgajā pasākumā.

Apbalvojumu par mūža ieguldījumu un titulu “Goda liepājnieks” Andžilam Remesam nolemts piešķirt par ilggadēju un kvalitatīvu Liepājas pilsētas iedzīvotāju un ar Liepāju saistītu panākumu sportā, kultūrā un sadzīvē popularizēšanu grāmatās, žurnālos, laikrakstos un citos uzrakstītajos materiālos.

Andžils Remess, laikraksta “Kurzemes Vārds” Goda redaktors, žurnālists, publicists dzimis Liepājā 1938.gada 21.augustā. Kopš 1960.gada A. Remesa darba mūžs bijis saistīts ar Liepājas pilsētas laikrakstu. Savulaik “Komunistu”, tad – “Kurzemes Vārdu”, kura redaktora godā viņš bija daudzus gadus, izaudzinot ne vienu vien žurnālistu paaudzi.

A.Remesa īpašo stāstnieka talantu apliecina vairākas viņa sarakstītas un izdotas grāmatas. Liepājas futbola vēstures apkopojums – “Liepājas futbola spožums un ēnas”, autobiogrāfisks darbs “Liepājā, Pasta ielas namiņ”", stāsts par diviem rokasbumbas tiesnešiem Jāni Ķuzuli un Andri Vītolu – “Koncerts divām svilpēm ar orķestri. 15 gadi pasaules handbola elitē”, Raimonda Paula dzīves un daiļrades apkopojums “Dzīve kā ziņģe”, kopā ar Dinu Beltu sarakstītā grāmata par Liepājas populārās mūzikas vēsturi “Liepājas populārās mūzikas stāsti”, stāsts par Liepājas bohēmu “Reiz Liepājā...”, līdzgaitniekam Ērikam Hānbergam veltītā grāmata “Nezināmais Hānbergs”, grāmata par Liepājas lomu Latvijas likteņgaitās “Liepājas rūdītie”, kas izdota pērn – Latvijas valsts un laikraksta “Kurzemes Vārds” simtgadē – un vēl citas, ko autors sarakstījis.