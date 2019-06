Top Liedaga vidusskola

Atslēgvārdi 2.vidusskola | 12.vidusskola | apvienošana | izglītība | liedaga vidusskola

Skolu pārveide notiek lēnām, bet pamatīgi – saka Liepājas Izglītības pārvaldes Pedagoģijas nodaļas vadītāja Inga Ekuze, kura vada gan 2. un 12. vidusskolas apvienošanas darba grupu, gan arī 8. vidusskolas un Vakara (maiņu) vidusskolas darba grupu.

Jau ziņots, ka reorganizācijas procesā, apvienojot 12. vidusskolu un Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu, ir nolemts, ka no jaunā mācību gada skolas nosaukums būs Liepājas Liedaga vidusskola. Taču daudz citu darbu vēl ir procesā, un tie arī notiek viedokļu apmaiņas pavadībā. Piemēram, gan 12. vidusskolā, gan 2. vidusskolā uz mācībām 1. klasē pieteikušies tik daudz bērnu, ka atsevišķi katrā skolā varētu veidot divus klašu komplektus. Bet tagad no tiem jāizveido trīs 1. klases. Tās būs piepildītas. "Diezgan sarežģīti," atzīst I. Ekuze, "jo vecāki vēlas, lai bērni mācītos pie noteikta klases audzinātāja. Skolotājus vērtējam. Mēģinām rast kompromisus." Vai kāds zaudēs darbu? "Ne ļoti daudzi." Tas vēl nav izlemts. Skolotājiem, kuriem samazināsies kontaktstundu skaits, plāno piedāvāt ko citu – skolotāja palīga darbu vai darbu pagarinātajā dienas grupā. Bet sagaidāms gan, ka darbu zaudēs daļa no tehniskā personāla, "bet ne masveidā". Arī par to vēl precīzi nav izlemts.

Vēl arī jārisina praktiskas lietas. Piemēram, 2. vidusskolas mājturības kabinetu vajadzētu papildināt ar tehnoloģijām, arī garderobes skapīšu vēl nepietiek visiem bērniem. Pēc 2. vidusskolas atjaunošanas tai iegādātas jaunas mēbeles, toties 12. vidusskolā tādu nav – droši vien nebūtu jauki pārcelties uz jaunām mājām ar vecām mantām. Jaunā skola būs jāpapildina ar jaunu inventāru, vajadzīgais mēbeļu daudzums vēl jāizvērtē. Pašvaldība skolu apvienošanas vajadzībām ir piešķīrusi 35 tūkstošus eiro.

Šo mācību gadu pārveidojamo skolu kolektīvi pabeidz savās ierastajās ēkās. Dažas dienas pēc 28. jūnija, kad absolventiem būs izsniegti atestāti par vidējo izglītību – jūlija sākumā – 12. vidusskolu izslēgs no skolu reģistra, bet līdz 22. augustam būtu jāapstiprina jau jaunās Liedaga vidusskolas nolikums un citi dokumenti, lai skola varētu pilnvērtīgi darboties. Plāno, ka jauno skolu iesākumā vadīs direktora pienākumu izpildītājs, pašreizējās 12. vidusskolas direktors Valērijs Jepiskoposovs, bet pēc tam izsludinās konkursu uz direktora amatu.

Savukārt Vakara (maiņu) vidusskola tiek likvidēta, kolektīvs pārcelsies uz 8. vidusskolu, kas pārņems gan Vakara (maiņu) vidusskolas mācību programmas, gan arī internātskolā (kuru arī likvidē) sākto jūrniecības programmu. Vakara (maiņu) vidusskolas absolventi atestātus saņems 28. jūnijā, bet jūlijā skolu paredzēts izslēgt no reģistra.

Pašlaik vissarežģītākais jautājums ir – cik skolēnu no vakarskolas, kas atrodas Raiņa ielā, pāries mācīties uz Ezerkrastu, kur atrodas 8. vidusskola? Šobrīd Vakara (maiņu) vidusskolā ir apmēram 300 skolēnu, un tikai ap 150 ir teikuši, ka viņi turpinās mācīties jaunajā vietā. "Bet Vakara (maiņu) vidusskolā skolēni mēdz iestāties pat vēl tikai septembrī. Nav zināms, cik skolēnu nāks klāt," saka I. Ekuze. Pārveidotajā 8. vidusskolā būs gan ļoti liels izglītības programmu skaits, gan arī liels skolēnu vecuma diapazons. Telpu jautājums gan šeit nebūšot problēma, tomēr jākoordinē būs atsevišķu kabinetu izmantošana, lai, piemēram, 8. vidusskolas dabaszinību klases piemērotā laikā varētu izmantot arī vakarskolēni.

Vai kāds audzēknis turpinās apgūt internātskolā sākto jūrniecības programmu? Pašlaik vēlmi pāriet mācīties uz 8. vidusskolu izteikuši apmēram divdesmit internātskolas skolēnu, bet viena daļa varētu pāriet uz tuvāko 15. vidusskolu. "Bet paši vēl nav pārliecināti," stāsta I. Ekuze, "turklāt jau ir pirmie telefona zvani, ka ne visās skolās šos bērnus grib pieņemt."