Top "Patriotisma taka" pa Liepāju

Cīņas pret bermontiešiem. Liepāja laikā, kad šeit uzturējās Kārļa Ulmaņa vadītā jaunās Latvijas pagaidu valdība. Brīvās valsts dzimšanas laiks Liepājā – tas viss ir jāpārvērš aizraujošā stāstā, jaunā tūrisma maršrutā.

Tā, liepājnieku Nataļjas un Vilmāra Vecvagaru rosināti, nolēmuši Karostas glābšanas biedrības pārstāvji, un tādēļ pagājušajā nedēļā biedrība rīkoja pilsētas gidu kvalifikācijas kursus par tēmu "Patriotisma taka". Par 1919. gada novembra kaujām pie Liepājas, par to, kā latvieši atvairīja un padzina bermontiešus, lekciju lasīja gids Juris Raķis, savukārt Gunārs Silakaktiņš savā priekšlasījumā pievērsās 1919. gadam un Pirmā pasaules kara laikam no ekonomiskā aspekta, stāstot par to, kā liepājnieki dzīvoja tajā laikā. Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Jānis Maurītis lasīja lekciju par atmodu, bet vēsturnieks Andrejs Ķeizars, kurš Ugālē izveidojis kurelieša Rubeņa bataljona muzeju, runāja par kureliešiem. Savukārt svētdien Juris Raķis kolēģus veda "Patriotisma takas" mācību ekskursijā. Viens no aktuālajiem jautājumiem, kuru neatlaidīgi lektoriem uzdeva Karostas glābšanas biedrības pārstāve un kursu organizatore Monta Krafte, – kā šo maršrutu padarīt saprotamu un intriģējošu jaunajai paaudzei, skolēniem?

Kvalifikācijas kursus finansēja Karostas glābšanas biedrība, gidiem piedaloties ar līdzmaksājumu. M. Krafte atzina – jaunais maršruts ir gan misijas jautājums saistībā ar Latvijas simtgadi, gan biedrībai ir svarīgi, lai nākamajā tūrisma sezonā ne tikai populārā apskates objekta "Karostas cietums" gidi, bet arī citi Liepājā spētu tūristiem un pašiem liepājniekiem piedāvāt kaut ko jaunu, nozīmīgu un aizraujošu.