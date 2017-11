Topošie jūrnieki uzpoš Kristiāna Dāla kapavietu

Atslēgvārdi Kristiāns Dāls | kapavieta | ziemeļu kapi | jūrniecības koledža | tradīcijas

Piektdienas, 3.novembra, pēcpusdienā Ziemeļu kapsētā rosījās topošie jūrnieki – viņi uzposa Kristiāna Dāla un viņa tuvinieku kapavietas, pārliecinājās portāls.

“Viens no izcilākajiem Latvijas jūrskolotājiem – Kristiāns Dāls, kurš ir arī ja ne Jūrskolas viens no dibinātājiem, tad noteikti visveiksmīgākais tās vadītājs, jo viņš skolu vārda vistiešākajā nozīmē pacēla no pīšļiem – atjaunoja un piešķīra tai nozīmi valstiskā mērogā,” stāsta Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Tādēļ katru gadu Liepājas Jūrniecības koledžas 1.kursa audzēkņi ierodas Ziemeļu kapsētā, lai sakoptu gan Kristiāna Dāla, gan viņa dēla Alfrēda Dāla kapavietas. Tā jau ir tradīcija – topošie jūrnieki uzņēmušies atbildību par to, lai kapavietas būtu uzpostas.

Nav kāda konkrēta datuma, kad darbi tiek veikti, bet kapavietas noteikti tiek sakoptas vismaz divreiz gadā – pavasaros, pēc ziemas, kā arī rudeņos, kad kokiem nobirušas lapas.

Jāpiebilst, ka pērn veikti arī nopietnāki darbi – nokrāsota metāla sētiņa, kas apjož kapavietas.

Kā skaidro Indra Grase: “Tā ir viena no patriotiskās audzināšanas, piederības jūrniecībai audzināšanas, savas skolas patriotisma audzināšanas mācībstundām.”

Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, jūrnieks, tālbraucējs kapteinis, jūrskolotājs, polārpētnieks Kristiāns Johans Dāls dzimis 1839.gada 19.aprīlī Tallinā zviedru kuģu namdara ģimenē. Absolvējis apriņķa skolu, ģimnāziju, 1857.gadā arī Rīgas jūrskolu. No 1853.gada gājis jūrā. Stūrmanis, kapteinis uz igauņu buriniekiem. 1866.gadā tālbraucējs kapteinis.

1864.gadā dibinājis pirmo latviešu jūrskolu. Bijis Ainažu jūrskolas skolotājs un priekšnieks. Vadījis arktiskās ekspedīcijas Obas grīvas līcī (1876.–1877.), sasniedza Toboļsku (1877.), atklāja Ziemeļu tirdzniecības jūras ceļu no Rietumeiropas uz Sibīriju.

No 1893.līdz 1904.gadam bija Liepājas jūrskolas priekšnieks.

Sarakstījis darbus par jūrniecību, bijis K.Valdemāra ideju izplatītājs, Krievijas Senāta titulārpadomnieks. Apbalvots ar cariskās Krievijas ordeņiem.

Liepājā Kristiāna Dāla vārdā ir nosaukta iela, šeit bāzējas hidrogāfijas kuģis "Kristiāns Dāls".

Kristiāns Johans Dāls miris 1904.gada 27.augustā Liepājā, apbedīts Ziemeļu kapos.

19.gs. sākumā izveidotajos Ziemeļu kapos atrodas Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo piemineklis. Pavisam kapos dažādās vietās apglabāti 163 Atbrīvošanas cīņās kritušie, aptuveni 200 Pirmajā pasaules karā vācu gūstā mirušie Krievijas kareivji un gandrīz 500 vācu karavīri. Šeit atdusas arī K.J.Dāla dēls Alfrēds Dāls, kurš vadīja jūrskolu pēc tēva nāves.