Tulki tiesā – uz izķeršanu

Tieslietu ministrija par vienu no prioritātēm definējusi ātru un efektīvu lietu izskatīšanu, turklāt tas bija arī viens no pirmās instances tiesu teritoriālās reformas mērķiem. Taču pēc reformas Kurzemes rajona tiesā sarucis tulku skaits, kā dēļ tiesas procesu gaita nereti tiek kavēta.

Pagājušonedēļ Kurzemes rajona tiesā bija plānots sākt skatīt krimināllietu, kura tiesā nonāca jau 2017. gada vidū. Taču agrāk procesu nevarēja sākt, jo krāpšanā apsūdzētā sieviete uz tiesas sēdēm neieradās. Pagājušā gada sākumā tiesa viņu izsludināja meklēšanā. Šā gada aprīļa beigās sievieti aizturēja, un šobrīd viņa atrodas ieslodzījuma vietā. Beidzot bija iespējams atjaunot tiesvedību, noteiktajā dienā un laikā tiesā ieradās teju visi procesa dalībnieki. Tomēr tiesas sēdi laikus nevarēja uzsākt, jo nebija pieejams tulks, kurš tiesā spriesto cietušajai pārtulkotu krievu valodā. Abi pieejamie tulki tobrīd bija aizņemti citā tiesvedībā, un līdz brīdim, kad atbrīvosies viens no viņiem, bija jāgaida vairāk nekā stunda. Dīkstāve tiesnesim, advokātam, prokuroram un arī cietušajai.

Šī nav vienīgā reize, kad pēdējā gada laikā tulku nepietiekamības dēļ kavējas tiesas process, noskaidroja "Kurzemes Vārds".

Līdz Liepājas tiesa pārtapa par Kurzemes rajona tiesu, tajā strādāja četri tulki. Pēc reformas palika vien divas tulces, kurām darba slodze būtiski pieaugusi, taču atalgojums nav mainījies – uz rokas viņas saņem vidēji virs 500 eiro.

"Tūliņ pēc tiesu apvienošanas tulka nebija arī Kuldīgā, Ventspilī tāpat bija problēmas, un mums videorežīmā bija jāapkalpo arī pārējās Kurzemes rajona tiesas, turklāt tām bija jātulko arī spriedumi, lēmumi, starptautiskās sadarbības dokumenti. Biju pārstrādājusies līdz spēku izsīkumam," pārmaiņas, ko nesusi reforma, atceras Kristīne Lībe, kura tiesā par tulci strādā 21 gadu.

Arī laikā, kad kolēģe ir atvaļinājumā, Kristīnei atelpas brīžu ir gaužām maz. "No vienas sēdes uz nākamo. Dažkārt ir tā, ka no rīta ieej tiesas zālē, bet iznāc no tās tikai vakarā. Pa vidu dažas pauzes, kuru laikā var pagūt aiziet tikai uz tualeti. Slodze ir tik liela, ka reizēm pat pusdienas pārtraukumu es neizmantoju," saka Kristīne.

