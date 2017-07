Turpinās kanalizācijas kolektoru būvdarbi

Atslēgvārdi kanalizācija | kolektors | būvdarbi

Kā portālu informē atbildīgā par publicitāti projektā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā, Liepājā” Sarmīte Jēkabsone, šobrīd Liepājā pilnībā pabeigti kanalizācijas kolektoru būvniecības darbi ir Rojas ielā, Vaiņodes ielā posmā no Ganību ielas līdz Rojas ielai, Gaujas prospektā, kā arī attiecīgajos posmos Saldus, Nidas, Krūmu un Jāņa Asara ielās. Tuvākajā laikā minētajās ielās tiks uzsākti seguma atjaunošanas darbi.

Šobrīd darbi notiek Vaiņodes ielā posmā no Rojas ielas līdz Daugavas ielai, Kviešu ielā posmā no Krūmu ielas līdz Mežu ielai un Dorupes ielā no E.Veidenbauma ielas līdz Durbes ielas namam Nr.35.

Lai būvdarbus sekmīgi varētu turpināt, no Liepājas pilsētas būvvaldes ir saņemtas atļaujas centralizētās kanalizācijas sistēmas kolektoru izbūves darbiem šādās pilsētas ielās vai ielu posmos: Dorupes, Caunu, Egļu, Tebras, Zirņu, Dzērves, Baznīcas, Skuju, Rubeņu, Namdaru, Upmales, Caunu un Egļu ielās. Brīvības un Sabiles ielu rajonā tiks izbūvētas divas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, lai savāktos notekūdeņus no Sabiles, Rendas un Abavas ielas varētu pārsūknēt uz jau esošo kanalizācijas kolektoru, kas atrodas Brīvības ielā Autobusu parka teritorijā.

Visi centralizētās kanalizācijas sistēmas ielu kolektori ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem gan katram dzīvojamam namam, gan rūpniecības objektam, tādējādi visiem iedzīvotājiem un citiem patērētājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Kanalizācijas kolektoru būvniecību pilsētā veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau martā ir noslēgusi būvdarbu līgumu.