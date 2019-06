Tuvāk lidmašīnām

Atslēgvārdi air baltic | pilotu akadēmija | atvērto durvju diena | liepājas lidosta

Jaunieši no Rīgas un no Liepājas, vecāki, ģimenes ar bērniem piektdien izmantoja izdevību aplūkot tuvumā, pat aptaustīt "Air Baltic" Pilotu akadēmijas treniņu lidmašīnas "Diamond DA40" un "Diamond DA42", arī izpētīt Liepājas lidostas tehnisko nodrošinājumu un vēsturisko mantojumu un uzzināt, kā kļūt par pilotiem.

Atvērto durvju dienu lidostā rīkoja lidsabiedrība "Air Baltic" kopā ar SIA "Aviasabiedrība Liepāja" un Liepājas Valsts tehnikumu, kurā pašlaik, sadarbojoties ar lidsabiedrības Pilotu akadēmiju, tiek sagatavota jauna mācību programma nākamajiem aviācijas tehniķiem. Ja viss izdosies, kā plānots, tehnikumā šo profesiju varēs apgūt jaunieši ar vidusskolas izglītību no 2020. gada janvāra, stāstīja tehnikuma direktors Agris Ruperts.

Tomēr jaunie cilvēki, kas bija ieradušies atvērto durvju dienā, vislielāko uzmanību pievērsa topošajiem pilotiem un pilotēm formastērpu spoži baltajos kreklos. Nākamie lidotāji labprāt atbildēja uz interesentu jautājumiem. Viens no taujātājiem bija liepājnieks Rihards Tomass, kuru aizvien lidmašīnas interesējušas. Viņam par savu mācību pieredzi stāstīja topošā pilote Elīna Štēbele. "Teorija nav pārāk sarežģīta, bet zināšanu apjoms ir diezgan liels. Kārtīgi jākoncentrējas uz mācībām un jābūt pietiekami pašmotivētam, lai nepadotos un turpinātu mācīties ar labu rezultātu," teica E. Štēbele. Viņasprāt, "Air Baltic" Eiropā ir viena no lētākajām un drošākajām iespējām, kā tikt līdz pilota profesijai. E. Štēbelei par piloti jāmācās vēl apmēram gads. "Iepriekš mērķis daudziem bija nesasniedzams, bet tagad izpratne par pilota profesiju un kā to apgūt kļūst aizvien lielāka līdz ar Pilotu akadēmijas izveidošanu," sacīja E. Štēbele, "prieks, ka cilvēki aizvien vairāk saprot, ka lidošana nav sapnis, bet reāli izdarāma." Savukārt Rihards Tomass pašlaik ir Jūrniecības koledžas students, nākošvasar saņems kuģa stūrmaņa diplomu un dosies jūrās. Taču viņam kopš bērnības ir bijis sapnis vadīt lidmašīnas.

"Air Baltic" Pilotu akadēmija tika izveidota pirms gada, un piektdien pirmā studentu grupa saņēma sertifikātus par 14 sūri grūti nokārtotiem teorijas eksāmeniem. Atlikušas vēl praktiskās nodarbības. Tagad šie jaunieši mācās Rīgas lidostā, kur izveidoti simulatori – lidošanas trenažieri. Tikmēr Liepājas lidostā praktiskos treniņa lidojumus aizvada akadēmijas otrā un trešā grupa, pēc tam Liepājas lidostā uz treniņa lidojumiem atgriezīsies arī pirmā grupa. "Cerams, tas pārāk netraucē (iedzīvotājiem)," pasmaida pirmās grupas students Jānis Leimanis, kurš atzīst, "katra diena pierāda, ka esi īstajā vietā, un tikai pastiprina šo apziņu." Pilotu akadēmijā mācības sākusi arī ceturtā grupa. Akadēmija ir starptautiska, mācību valoda ir angļu, instruktori ir no ārzemēm, bet studentu vidū ir jaunieši arī no Igaunijas, Lietuvas, Šveices, Vācijas.

