Uz Kuldīgu pārcelsies Zemessardzes štābs

Nobeigumam tuvojas Nacionālo bruņoto spēku 45.Zemessardzes (ZS) Nodrošinājuma bataljona bāzes rekonstrukcijas darbi Kuldīgā, līdz ar to arī daļa liepājnieku no Zemessardzes štāba pārcelsies uz Kuldīgu, portālam pastāstīja ZS 4.brigādes komandieris, pulkvežleitnants Andris Rieksts. To plānots paveikt vēl šoruden.

“Lai labi dienētu, jābūt arī pienācīgiem apstākļiem,” ir pārliecināts Andris Rieksts, uzsverot, ka šis jautājums bijis aktuāls jau gadiem, līdz beidzot izdevies rast risinājumu: “Štābam jābūt 45.Zemessardzes (ZS) Nodrošinājuma bataljona tuvumā, turklāt mums Skrundā ir objekts.”

Tādēļ, izmantojot situāciju, kad Kuldīgā viesojās Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, A.Rieksts vērsis uzmanību uz to, ka dažus metrus no bataljona sētas kopš padomju laikiem atrodas angārs. Tas pieder pašvaldībai, neviens uzņēmējs nav vēlējies tajā darboties. Tapis lūgums novada domei angāru izīrēt. Tā bataljons ieguvis 300 kvadrātmetru telpas.

Izskanējis, ka dots uzdevums no Liepājas uz Kuldīgu pārvietot brigādes štābu – ap 40 cilvēku, daudzi ir ar ģimenēm. Portālam Andris Rieksts skaidro, ka tik drastiski gan nav. “Jā, Kuldīga ir Kurzemes teritoriālais centrs, tādēļ nolemts, ka brigādes štābam jāpārnāk pie sava nodrošinājuma. Grasāmies attīstīt arī Skrundas poligonu, Upīškalnā ir šautuve. No šejienes būs vieglāk vadīt bataljonu darbu,” skaidro pulkvežleitnants. “Taču nav teikts, ka momentā no Liepājas uz Kuldīgu būs jāpārceļas visam štābam. Iespējams, pārcelsies tikai daļa darbinieku. Kādam būs vieta Jūras spēkos.”

Viņš sola, ka ļaus darbiniekiem izvēlēties: pārcelties vai arī ne: “Saprotam, ka cilvēkiem ir ģimenes. Ar to jārēķinās. Un lielākais risks ir tajā, ka Kuldīgā ir ļoti maz īres dzīvokļu. Saviem karavīriem Liepājā esmu to pateicis. Paredzu, ka būs vajadzīgs pārejas brīdis, kad cilvēki varētu tikt vesti ar autobusu. Mobilo mācību grupu jau esmu sācis komplektēt no Kuldīgas cilvēkiem.”

Taujāts, vai pārcelšanās skars arī ZS 44.bataljonu, Andris Rieksts uzsver, ka pārcelsies tikai štābs, 44.bataljons paliks Liepājā: “Un tam būs plašākas telpas.”