No rīta uz Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolu no visām pusēm steidz lielāki un mazāki skolēni. Pie ārdurvīm apstājusies mamma ar savu mazo skolasbērnu un, pārmeklējot somu, iedod mazajam rokā maciņu. Vai tiešām jau pirms pulksten pusdeviņiem pirks kaut ko brokastīm? Nē, situācija ir pavisam cita – lai iekļūtu mācību iestādē, vajadzīga caurlaide!

Caurlaide ir plastikāta gabaliņš ar uzrakstu "Droša skola". To lieto visi skolai piederīgie – sākot ar mazajiem pirmklasniekiem un beidzot ar 12. klases audzēkņiem, ka arī skolotāji un personāls. Caurlaide iedota arī 1. klašu skolēnu vecākiem. Ieejot pa skolas durvīm, pirmajā stāvā ir turnikets, tur, pieliekot pie kontroles paneļa savu caurlaidi, darbavietā ienāk personāls. Viena no jaunajām skolotājam par ieviesto sistēmu priecīgi attrauc, ka vēl nav ierasts, bet gan jau pieradīs. Savukārt bērni ieiet skolā pa apakšstāvu, kur ierīkoti trīs turniketi. Skolēni, steidzoties uz stundām, pauž gan patiku, gan skepsi par jauno kārtību. Caurlaide nav gluži katrreiz rokā jātur, caurlaišanas sistēma darbojas arī caur mugursomu vai penāli, vai maciņu. Taču viens skolēns ir apmulsis. Viņš mācību gada pirmajās dienās nav bijis skolā un tagad nezina, kā iekļūt mācību iestādē. Bērnu aizsūtu pie skolas dežurantes, lai viņš tur nokārto ienākšanu.

"Pēdējos gados vide un apstākļi ir ļoti mainījušies kā pašā skolā, tā ārpus tās," caurlaižu ieviešanas nepieciešamību pamato Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas direktore Inta Korņējeva. "Vide skolā kļūst aizvien nedrošāka. Jau pagājušajā gadā vairākas reizes saskārāmies ar to, ka skolā ienāk nepiederošas personas, un nav skaidrs, ko vēlas darīt. Jautātas, kāpēc nākšanas, nevar atbildēt. Te var būt dažādi iemesli – piegādāt kādas apreibinošas vielas, varbūt vēlas kādu bērnu noskatīt vai citādi apdraudēt. Tagad katram skolēnam ir ieejas kartīte, ko izsniedz skola, tāda ir arī pirmo klašu skolēnu vecākiem. Ja vecāko klašu skolēnu vecāks vēlas ienākt skolā, viņu ielaiž dežurants, piereģistrē atnākšanas iemeslu un laiku. Ja bērns aizmirsis kartiņu, arī viņu ielaiž dežurante. Šobrīd dienā vidēji piecpadsmit bērnu caurlaidi aizmirst mājās. Manuprāt, vide skolā kļuvusi drošāka. Esmu gan dzirdējusi no vecākiem un bērniem teicienus, ka pie mums tagad ir kā cietumā. Nav gan, no cietuma jau neizlaiž. Skolēns starpbrīžos var brīvi iziet ārā, viņa pārvietošanās nav ierobežota, bet tā tiek kontrolēta."

Direktore apliecina, ka caurlaides vēl vairāk būs nepieciešamas, kad uzcels jauno sporta centru, kas būs savienots ar skolas telpām, jo tās nodrošinās, lai caur skolu neklejotu nepiederošas un nevēlamas personas. Jaunās sistēmas darbībai seko līdzi tās ierīkotāji. SIA "Bravo 1" vadītājs Filips Daģis stāsta: "Mums piedāvājumā ir vēl viens pakalpojums. Vecāki, kuri vēlas, var saņemt savā telefonā īsziņu, cikos bērns ar caurlaidi reģistrējies, cikos viņš ienācis skolā. Šo pakalpojumu vairāk izvēlas pirmo klašu skolēnu ģimenes, ir arī sesto klašu audzēkņu vecāki, kas to vēlējās."

Par skolēnu drošību rūpējas arī pašvaldības policists, tāpat kā tas bija iepriekšējos gados. "Vienā ziņā tagad vieglāk strādāt, jo neviens svešinieks nevar ienākt skolā. Bet mūsu uzdevums nav tikai būt pie durvīm, tagad var vairāk pievērsties kārtībai skolas iekšienē," saka apsargs Aivars Laņģis.