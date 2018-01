Atslēgvārdi slidenas ielas | traumas | apsaldējumi

Ziemas, sniega un slideno ielu un ietvju dēļ ievērojams skaits liepājnieku guvuši traumas, noskaidroja portāls.

Kā pastāstīja Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase, pēdējo dienu laikā – no 19.līdz 23.janvārim – Traumpunktā pēc palīdzības vidēji vērsušās 35 līdz 40 personas dienā.

“To skaitā 5 līdz 6 gadījumi dienā bijušas traumas, kas gūtas uz slidenām ielām un ietvēm,” viņa turpina: “Galvenokārt cilvēki guvuši roku un kāju lūzumus. Taču vienā gadījumā cilvēks guvis arī gūžas kaula lūzumu.”

I.Grase piebilst, ka pārējie pacienti Traumpunktā vērsušies ar sūdzībām par citām, ikdienišķām traumām, kas nav saistītas ar ziemas apstākļiem.

Kā portālam pastāstīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, Pašvaldības policija, kuras kompetencē ir veikt kontroli, kā namīpašnieki un ēku uzturētāji pilda savus pienākumus un no sniega un ledus attīra ietves, kopš 17.janvāra, kad Liepājā sākās snigšana, konstatējusi un arī novērsusi virkni pārkāpumu.

Par sniega mešanu no ietves uz brauktuves no 17.līdz 21.janvārim pie kārtības sauktas 8 personas. 39 personām šajā laika periodā izteikti mutiski brīdinājumi par ietvju neattīrīšanu no sniega, pēc kā pārkāpums nekavējoties novērsts.

Tieši tikpat – 39 gadījumos – namīpašnieku sastapt un viņam atgādināt par nepieciešamību ietvi attīrīt no sniega un ledus policijas darbiniekiem nav izdevies, tādēļ šīs adreses tiks apsekotas atkārtoti.

Savukārt 7 gadījumos uzsāktas administratīvās lietvedības, jo pārrunu rezultātā situācija nav uzlabojusies. 22.janvārī, kad visu dienu intensīvi sniga, kontrole netika veikta, tas tiks darīts šodien, kad snigšana mitējusies, piebilst K.Vārpiņš.

Jautāta, vai pēdējo dienu laikā mediķu palīdzība bijusi nepieciešama arī cilvēkiem, kuri cietuši no sala, I.Grase atzina, ka apsaldējumi līdz šim nav konstatēti.

Arī Pašvaldības policijas rīcībā nav informācijas, ka kāds būtu guvis apsaldējumus. “Tos, kuri ir stiprā reibumā, laikus nogādājam siltumā uz atskurbtuvi,” tā K.Vārpiņš.